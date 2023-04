Glutei sodi e pettorali scolpiti: i 3 esercizi che Jason Statham fa in palestra per avere un fisico da spartano

Vuoi un fisico tonico e snello in vista della prova costume? Segui l’esempio delle star del cinema. Jason Statham ha dichiarato di includere nell’allenamento 3 esercizi specifici per scolpire i muscoli. Sono semplici e puoi praticarli sia a casa che in palestra. Te li sveliamo qui, con i consigli per svolgerli al meglio.

Con l’avvicinarsi dell’estate molti hanno paura di non avere il fisico per mettersi in costume. Se il tuo obiettivo è quello di aumentare la massa e definirti, puoi prendere spunto dai Vip internazionali. La star d’azione Jason Statham è un esempio di dedizione e culto del corpo. Il suo atletismo è frutto di un allenamento costante, che gli avrebbe permesso di girare le scene più pericolose senza l’uso di controfigure. Il suo segreto per raggiungere un corpo statuario dalla testa ai piedi? Le arti marziali e qualche esercizio che svolge regolarmente.

Workout e sessioni concentrate

Per avere glutei sodi e pettorali scolpiti, Statham non si tirerebbe indietro da una tipologia di allenamento ad alta frequenza. In alcuni periodi avrebbe confessato di dedicarsi al workout anche per sei giorni alla settimana. L’intensità sembrerebbe la chiave per far lavorare il corpo e rinforzarlo, a patto che non si esageri.

Le sessioni programmate, infatti, di norma non supererebbero i 35 minuti. Il consiglio che l’attore ci dà è quello di variare il più possibile, per stimolare in modi diversi tutta la muscolatura.

Glutei sodi e pettorali scolpiti con 3 esercizi per tutto il corpo

Se volessimo seguire il piano d’allenamento di Jason Statham, non dovremmo escludere degli esercizi particolari. Alcuni di questi prevederebbero l’uso di palla medica e kettlebell. Altri si svolgerebbero in isometria, ovvero da fermi e senza l’utilizzo di nessun attrezzo specifico. Questi ultimi sarebbero utili ad aumentare sia la forza che la resistenza, attivando le fibre del corpo. Oltre a questi, i 3 esercizi di cui il palestratissimo attore non farebbe a meno sono squat, trazioni e deadlift. I primi sono tra i più comuni e li conoscerai sicuramente. I deadlift, invece, si identificano anche come “stacchi da terra” e permettono di potenziare più gruppi muscolari. Inoltre, contribuirebbero a migliorare la postura e la salute del cuore.

Nel metodo classico, si eseguono con l’aiuto di un bilanciere. Si parte appoggiando l’attrezzo a terra e ci si posiziona eretti coi piedi sotto alla barra d’acciaio, mantenendo le gambe distanti qualche centimetro. Abbassati flettendo le ginocchia, ma evitando d’incurvare la schiena. Afferra il bilanciere e tiralo su, distendendo per bene le ginocchia e senza fare scatti improvvisi. Per raggiungere gli obiettivi prefissati, gli esercizi proposti sono da ripetere regolarmente. Inoltre, non scordarti che sarà difficile ottenere la forma a cui aspiri senza seguire una corretta alimentazione.