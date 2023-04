Dopo il doppio minimo che si è formato intorno al 7 marzo che ha portato i prezzi del BTP Future in area 118,37, è iniziata una discesa. Proprio in area dei massimi segnati (fra la settimana del 5 dicembre e poi quella del 17 gennaio), sembra essersi formata la figura di inversione del doppio massimo. Il primo obiettivo doveva essere posto in area 107,56, al momento molto distante dai prezzi attuali. Cosa attendere nel breve termine e nel lungo termine? Dove stanno andando i BTP?

Banche centrali e tassi

Mentre i mercati azionari continuano a salire nonostante il forte scetticismo di alcuni addetti ai lavori, le Banche centrali potrebbero aver raggiunto un punto di equilibrio fra tassi e inflazione. E questi aspetti, nonostante la curva dei rendimenti (che non è un indicatore che ha efficacia al 100%) sembrano in equilibrio con la crescita economica. A parer nostro questo equilibrio sarebbe compatibile anche con un ulteriore rialzo dei tassi dello 0,25/0,75%. Come al solito poi quello che detterà il futuro saranno i dati macroeconomici che di volta in volta verranno pubblicati.

Dove stanno andando i BTP? Livelli di prezzo e tempo

Il nostro prossimo setup annuale scadrà il 26 giugno, e intorno a questa data attendiamo la formazione di un minimo/massimo assoluto/rilevante.

Ora andremo a studiare le dinamiche dei prezzi del BTP Future:

un suo aumento dei prezzi fa scendere i rendimenti (e salire i prezzi sul mercato secondario), inversamente un ribasso (fa scendere i prezzi)

Nel momento in cui scriviamo il BTP Future prezza a 113,55.

Per quanto riguarda la tendenza di lungo termine è ancora ribassista. Infatti, solo chiusure mensili superiori a 118,37 potrebbero far cambiare questo scenario.

Nel breve termine solo la mancata tenuta di 113,29 in chiusura gironaliera e poi settimanale potrebbe far scendere velocemente i prezzi prima verso 110 e poi 105. Nel contesto attuale non ci sembrano essere le condizioni ideali per comprare BTP sul mercato secondario in ottica speculativa.

