Chi si allena sa perfettamente che ogni giorno bisogna allenare una parte diversa del corpo. Infatti, solitamente un giorno si allenano le gambe, un altro il petto e le braccia e un altro ancora la schiena. E poi via a rotazione. Il nostro allenamento dipende molto anche da quanti giorni andiamo in palestra. Ad esempio, se andiamo tre giorni possiamo dividere gli esercizi nel modo sopra citato, oppure se andiamo più volte possiamo dividerli in modo ancora diverso.

Nel giorno in cui lavoriamo le gambe, ovviamente, lavoriamo anche i glutei. Si tratta di una parte molto importante del corpo. I glutei si possono lavorare in tantissimi modi e ci sono differenti esercizi per rassodarli. I vari esercizi dipendono anche molto dal fatto che i glutei sono composti da più muscoli. E quindi bisognerebbe fare diversi esercizi per tonificare ogni muscolo del gluteo.

Ad esempio ci sono le alzate all’indietro, che vanno a tonificare i glutei. Ci sono poi anche gli squat, che possono diventare i Russian squat e poi i Bulgarian squat. Questi ultimi sono molto importanti non solo per allenare i glutei, ma anche per il nostro equilibrio e per allenare i muscoli delle gambe.

Glutei sodi come il marmo con questo semplice esercizio che possiamo fare a casa e in palestra

Vediamo allora un super esercizio che si può fare tranquillamente a casa, oppure in palestra, per tonificare i nostri glutei. L’esercizio in sé non è affatto complesso, però si avrà bisogno di qualche strumento, quindi se siamo in palestra sicuramente saremo facilitati. Se invece siamo in casa, dobbiamo un pochino attrezzarci come possiamo.

L’esercizio è una variante di squat. E per chi si allena fare gli squat è pane quotidiano. Prendiamo ora un peso da bilanciere, di quelli circolari, e lo mettiamo in terra. Prendiamo ora un elastico, facciamolo passare attorno al nostro bacino e poi ancoriamo le estremità sotto il peso. Ora prendiamo la posizione dello squat, ma mettiamo i talloni sul peso in terra, mentre le punte sul pavimento.

Ora, con un altro peso in mano, facciamo gli squat. Saranno degli squat abbastanza pesanti perché, oltre al peso che abbiamo tra le mani, abbiamo anche l’elastico. Allungandosi, l’elastico esercita una forza contraria al nostro movimento, quindi per stendere bene le gambe faremo più fatica. Inseriamo dunque questo fantastico esercizio per i glutei all’interno della nostra scheda. Quindi ecco svelato come avere glutei sodi come il marmo con questo semplice squat.

