Glutei scolpiti come JLo e pancia piatta a casa e senza pesi: 3 esercizi facili per dimagrire e amati anche dalle VIP

Vuoi glutei sodi e pancia piatta? Puoi provare questi esercizi da abbinare ad una dieta corretta in vista dell’estate. In questo modo sfoggerai una forma invidiabile.

Presto avrà inizio l’estate e le spiagge torneranno ad essere molto affollate. In questo periodo tutte si stanno preparando alla prova costume e vogliono sfoggiare una forma fisica invidiabile. Meglio evitare diete lampo, che farebbero solamente danni.

Tuttavia si può provare a fare del proprio meglio per arrivare nella miglior forma possibile. Tutto facendo degli esercizi molto semplici e che puoi fare anche a casa. Forse non otterrai un fisico super atletico ma potrai comunque perdere peso facilmente se mangerai correttamente.

Glutei scolpiti come JLo e pancia piatta a casa: ecco come fare

Gli esercizi che ti suggeriremo sono praticati anche da modelle come Miranda Kerr e Gigi Hadid. Sono entrambe note per il fisico snello e longilineo, frutto di una ferrea disciplina.

Donkey Kicks (12 per lato)

Per praticare questo esercizio devi metterti a terra a quattro zampe. Solleva una gamba da terra e tenendola piegata spingi verso l’alto il piede. Quindi abbassa molto lentamente e senza mai toccare terra con il ginocchio. Fai 12 ripetizioni e poi ripeti l’esercizio.

Se vuoi rendere l’esercizio un po’ più difficile puoi usare delle bande elastiche. Se sei alle prime armi comincia con quella più leggera e piano piano progredisci.

Squat (20 ripetizioni)

Come lei stessa racconta, Gigi Hadid ha un post-it attaccato in cucina. Ogni volta che ci passa davanti esegue 15 squat.

Questo trucco le consente di ricordarsi di svolgere regolarmente questo esercizio molto importante per avere glutei sodi e gambe toniche. Per farlo devi stare in piedi e con le gambe divaricate a larghezza spalle e le punte dei piedi leggermente ruotate verso l’esterno. Quindi, scendi verso il basso coi glutei, come se dovessi sederti. Nel farlo, assicurati che le ginocchia non superino mai le punte dei piedi.

Bicycle Crunch (40 ripetizioni)

Un esercizio che puoi eseguire in 3 serie da 40 ripetizioni ciascuna è il Bicycle Crunch, la classica bicicletta. È molto efficace per scolpire gli addominali e avere una pancia piatta. Sdraiati con le spalle al pavimento e posiziona le mani dietro la nuca.

Quindi, solleva le gambe fino a formare un angolo di 90° tra gambe e cosce. Fatto ciò, contrai l’addome e stacca le spalle dal pavimento. Stendi una gamba portandola parallela al pavimento ed esegui una torsione del busto. Distendi l’altra gamba. Dunque, porta il gomito verso il ginocchio opposto della gamba distesa.

Non ti resta che provare questi esercizi per avere glutei scolpiti come JLo e pancia piatta a casa. Ricorda sempre di riscaldarti e fare stretching prima di eseguirli!

