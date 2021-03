Anche se forse potremmo uscire poco nelle prossime settimane, la primavera è in arrivo e sta per arrivare il cambio di stagione. Ecco le scarpe di tendenza da indossare da qui all’estate: servono pochi modelli per non sbagliare e risparmiare. Qualcosa abbiamo già nell’armadio, qualcosa è da acquistare. Ecco i consigli di Noi del Team di Esperti di Moda di ProiezionidiBorsa.

Stivali e sandali per un look super casual

Gli stivali in lino, jeans o camoscio leggero sono tra le hit di quest’anno. Si indossano di giorno e di sera con i jeans, gli abiti longuette a fiori, gli shorts e le gonne corte. I più gettonati sono in tonalità brillanti, si fermano alla caviglia e il tacco è sottile e medio.

Per chi preferisce i sandali, il top sono quelli con tacco basso o assente, ma anche gli infradito particolari, con pietre o perle.

Sneakers luxury e mocassini classici

Scarpe primavera-estate 2021, i 6 modelli di tendenza per non sbagliare. Le sneakers dei super brand, in edizione limitata per i più fortunati, sono il top per ogni outfit urbano. Ergonomiche, dai colori forti, sono spesso ricche di dettagli grafici.

Per chi preferisce il classico, ecco i mocassini super semplici in pelle o camoscio che si portano sotto pantaloni con spacchi, minigonne e persino sotto abiti da sera a fantasia geometrica.

Grande ritorno delle ballerine comode, versatili e sempre eleganti. Questa estate si portano in tonalità delicate e raffinate, con un piccolo fiocco o un cinturino sottile che abbraccia la caviglia.

Le decorazioni ricche e importanti si trasferiscono sulle mules, i sabot, ideali per le temperature miti. Portiamoli decorati con borchie e strass multicolori oppure in tinta unita e con un tacco minimal e sottile.

