Borsa maxi, il grande ritorno. Per le shopper addict finalmente è il momento della riscossa. Un accessorio che ci accompagna dalla mattina alle prime luci della sera. E talvolta risolve pure il week end. Ecco i modelli da non perdere consigliati dal nostro Staff Moda di ProiezionidiBorsa.

Abbiamo bisogno di più spazio

Più che una borsa, sembra una stiva. Dal cellulare al tablet, dal beauty case al porta-mascherine, poi ci sono gli occhiali da sole (e talvolta anche da vista). Immancabili una spazzola, il disinfettante, un profumo, i guanti di pelle o di camoscio per proteggersi con stile.

E anche il set per il pilates, ridotto al minimo: leggins, scarpette, top e asciugamano. La giga borsa è diventata la nostra terza casa, se una seconda ce l’abbiamo già. Ma ecco un paio di regole da tenere presenti.

Occhio alle proporzioni

Borsa maxi, il grande ritorno. Cerchiamo, come sempre, di non esagerare. Una borsa grande come un tamburo da parata o un ventaglio decorativo da sushi bar, sta bene alle donne alte più di 170 cm. Altrimenti si sembra facilmente più piccole e più goffe.

Dunque, guardiamoci allo specchio e casomai accontentiamoci di una borsa medio-grande. Facciamo, insomma, lo stesso ragionamento di qualche mese, fa quando volevamo scegliere un maxicappotto.

E, già che ci siamo: occhio al prezzo. Alcuni brand si sono lanciati con prezzi stratosferici, pari allo stipendio semestrale di una famiglia. Con quelle cifre possiamo comprare una borsa e basta. Oppure una borsa, due paia di scarpe e due viaggi per due persone.

Borsa maxi, il grande ritorno

Attenzione alle melanzane flosce: scegliere modelli con chiusure a prova di ladro, perché queste sono le più vulnerabili, sui mezzi pubblici.

Ottimi i sacchi di pelle chiusi da lacci e le maxi-shopper con molte tasche interne, per trovare le chiavi entro il tempo limite di un quarto d’ora. Super cool la mezzaluna nera o color cuoio matelassé o decorata di borchie. Colori top di stagione anche giallo e grigio perla, arancio, bianco.

Come si porta la giga borsa

La giga borsa si porta con impermeabili lunghi, spolverini lunghi, gonne lunghe di seta leggera a pieghe, abiti lunghi a fiori. Con ballerine a punta rasoterra, sandali a tacco altissimo, pump senza zeppa. E a passo di carica. Niente pigrizie, niente lentezze. Altrimenti sembreremo frenate da enormi zavorre.