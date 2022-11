Gli splendidi luoghi da visitare per fuggire dall’ufficio e godersi una vacanza anche in inverno

Mollare tutto e andarsene da qualche parte a spendere la meritata pensione o i risparmi. Questo è il sogno che molte persone condividono, specie in questo periodo dell’anno quando le ferie sono trascorse da poco e le prossime vacanze sembrano lontanissime. E allora perché non pianificare una bella vacanza? Certo, di questi tempi la questione economica può essere un limite forte. Non tutti possono spendere troppo per viaggiare. E gli splendidi luoghi da visitare per fuggire dall’ufficio sono tantissimi, ma non tutti alla portata delle tasche di chi vuole partire.

Come fare, dunque, per liberarsi dallo stress del lavoro e godersi qualche giorno di libertà? Basta pianificare al meglio scegliendo le mete giuste per potersi rilassare senza spendere una fortuna. Gli americani li chiamano ‘Best place to retire’, i migliori posti dove andare in pensione. Ma vanno benissimo anche per una vacanza fuori dai radar, perfino in inverno e soprattutto se non si ama il freddo. La classifica di queste località è stata stilata da International Living e, secondo la ricerca condotta, sarebbero i luoghi migliori per mollare tutto e godersi la vita in un posto dove a malapena serve lavorare.

Gli splendidi luoghi da visitare per fuggire dall’ufficio spendendo poco e godendosi la vita

Il segreto di questo incantesimo è presto spiegato: il costo della vita in queste nazioni è molto basso, e il cambio con l’Euro estremamente favorevole. Proprio per questo scappare qui diventa facilissimo, anzi quasi desiderabile. C’è molta America Latina, ma anche qualche pizzico di Europa. Stati dove le politiche sociali ed economiche hanno permesso la realizzazione di un vero angolo di paradiso. A tutto vantaggio di chi sceglie di viverci. Jennifer Stevens, executive editor di International Living, ha spiegato che questa classifica è pensata per aiutare le persone a trovare il luogo del proprio cuore, quello dove si potrebbe perfino decidere di trasferirsi.

L’analisi si basa su 13 categorie di valutazione. Tra esse vengono considerati il clima, l’assistenza sanitaria, il costo della vita e tanti altri diversi fattori. Questi valori vengono infine tradotti in un indice percentuale che attraverso il quale poi si stila la classifica. La Stevens ha spiegato, in una lunga intervista su Forbes, che questo valore serve soprattutto per coloro che vogliono capire quanto uno Stato possa offrire loro in termini di prospettive per il futuro.

Ecco la classifica delle mete migliori per andare a riposarsi

A sorpresa, al primo posto c’è Panama. Qui, con infrastrutture di alto livello e ottima connettività, bastano tra i 1.700 e i 2.800 dollari a coppia al mese per vivere serenamente. Segue il Costa Rica, dove il costo minimo si abbassa a 1.500 dollari al mese per un single. Stessi prezzi per il Messico, mentre per Cuenca e Vilcabamba bastano 1.200 dollari al mese. Si prosegue con la Malesia, dove il costo della vita è intorno ai mille dollari al mese. Medellín, Pereira, Armenia e Manizales in Colombia aprono la seconda parte della classifica, con un budget mensile di circa 1.200-1.600 dollari. Al settimo posto compare il primo Paese europeo, il Portogallo: 2mila dollari al mese bastano per vivere alla grande. Oltre poi a Perù e Thailandia, l’altro paese d’Europa dove si vive con meno di 2mila dollari è la Spagna. Basta cercare un piccolo paese e non avvicinarsi ai grandi centri turistici.