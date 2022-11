Costano poco ma valgono tanto i 3 oggetti utili per sistemare l’intimo e i collant nei cassetti

Se solo i nostri cassetti potessero parlare, probabilmente non spenderebbero parole positive per noi. La maggior parte delle persone, infatti, non ha davvero idea di cosa voglia dire mantenere l’ordine nei cassetti.

Soprattutto quando siamo di corsa, infatti, capita di infilare tutte le nostre suppellettili all’interno di cassetti e armadi, anche un po’ a caso. Alla fine, ripetendo questo sistema, potrebbe capitare che il caos diventi il vero sovrano dei nostri armadi.

Per evitare che questa situazione sfugga di mano, potremmo utilizzare 3 oggetti utilissimi per ordinare il cassetto dell’intimo. Quest’ultimo, infatti, è uno degli scomparti più importanti di ogni persona, poiché contiene capi d’abbigliamento molto delicati.

Mutande, calzini, canottiere, reggiseno, ma anche calzamaglie e collant, sono parti molto delicate. Oltretutto, visto che devono entrare a contatto con zone molto sensibili del corpo, dovremmo stare attenti anche alla loro igiene. Da quando scopriremo l’incredibile funzionalità di questi strumenti, non potremo farne più a meno, e il nostro cassetto tornerà a respirare.

Costano poco ma valgono le dritte di organizzazione di casa che ci aiuteranno a riordinare calze e intimo

I trucchi che ci aiutano a ottimizzare lo spazio sono utili soprattutto per chi ha un armadio non molto capiente. In questi casi, infatti, ci torneranno utili dei piccoli segreti salvaspazio per ordinare i maglioni, ad esempio, che sono tra i capi invernali in assoluto più ingombranti.

Anche l’intimo e le calze, però, nonostante non occupino molto spazio, dovrebbero essere organizzati con molta cura. Con queste dritte prolungheremo anche la vita dei nostri collant, ovvero quelle calze femminili che si rompono, mediamente, dopo averle messe una volta sola.

Creare degli scomparti intelligenti

Ottimizzare lo spazio vuol dire crearne laddove non c’è, provando, in qualche modo, ad aumentarlo. Per riuscire in questa ardua impresa, potremo sfruttare dei comodissimi divisori per il cassetto.

Si chiamano così quelle scatole, aperte nella loro parte superiore, ma che al loro interno nascondono tante piccole sezioni. Queste ultime sono caratterizzate da diverse grandezze, ed è proprio qui che potremo sistemare le nostre cose.

Dovremo, innanzitutto, preoccuparci di piegare correttamente la nostra biancheria intima e le calze, tranne i collant. Dovremo, in sostanza, arrotolare ogni capo come se volessimo arrotolarlo su se stesso. In questo modo, poi, potremo infilare questi “rotoli” l’uno accanto all’altro, proprio all’interno degli scomparti del divisore.

Ricordiamo, però, che questo sistema non è adatto per organizzare i collant.

Sfruttare i sacchetti salvaspazio

Per i collant, invece, utilizzeremo un metodo ancora più furbo. Oltre a conoscere i segreti per indossare le calze per non sentire freddo, dovremo anche capire come rimetterle a posto negli armadi una volta che le avremo lavate. In questo caso, dovremo utilizzare dei comodi sacchettini, come quelli per il freezer. Questo metodo sarà utile sia per le calzamaglie che per i collant.

In sostanza, dovremo piegare le calze, sempre ricreando una sorta di rotolo. Dopodiché dovremo inserire ogni rotolo all’interno di un sacchetto, quindi impilare questi all’interno dei cassetti. Questi sacchetti costano poco ma valgono tanto, e ci aiuteranno a proteggere le calze dal rischio di stropicciarle o tirarne qualche filo. In alternativa ai sacchetti, potremo anche utilizzare della pellicola trasparente.

Richiudendo ogni paio di calze in un po’ di pellicola, tutto sarà protetto, e noi potremo sfruttarle all’infinito.