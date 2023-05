Tra Alta Velocità, Ponte sull Stretto e tante altre opere pubbliche previste per i prossimi anni c’è gran fermento nel settore delle costruzioni. Siamo, quindi, andati a studiare gli scenari più probabili per i due migliori titoli azionari del settore costruzioni: Buzzi Unicem e Webuild.

Le azioni Buzzi Unicem sono sospese tra nuovi massimi storici e nuovi affondi ribassisti.: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Buzzi Unicem (MIL:BUZ) ha chiuso la seduta del 12 maggio a quota 22,62 €, in rialzo dello 0,18% rispetto alla seduta precedente.

Negli ultimi sei anni l’andamento di questo titolo azionario è stato abbastanza prevedibile. Le quotazioni, infatti, si sono mosse all’interno di un amplissimo trading range individuato di livelli 14 € e 24 €. Quest’ultimo livello, in particolare, ha sempre avuto un ruolo chiave nello sviluppo del grafico dei prezzi, visto che già nel 2007 aveva frenato l’ascesa delle quotazioni di Buzzi Unicem.

Ma torniamo ai giorni nostri per notare come da aprile in poi i prezzi stiano cercando di rompere al rialzo area 24 € senza, però, riuscire nel loro intento. Non deve stupire, quindi, la situazione di incertezza evidente dall’impostazione degli indicatori. Le medie mobili, infatti, sono impostate al rialzo, mentre lo SwingTrading Indicator ha dato un segnale ribassista.

La tendenza in corso, poi, è ribassista, ma il primo supporto in area 22,60 € continua a reggere. Qualora questo livello dovesse cedere nei prossimi giorni le quotazioni potrebbero dirigersi verso gli obiettivi indicati in figura. I rialzisti, invece, potranno tirare un sospiro di sollievo nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 24 €.

Questi sono gli scenari più probabili per il titolo Webuild: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Webuild (MIL:WBD) ha chiuso la seduta del 12 maggio in rialzo dell’1,89% rispetto alla seduta precedente a quota 1,99 €.

Con l’ottimo recupero di area 1,981 €, le quotazioni si stanno dando un’altra chance per tentare l’inversione rialzista già acclarata dagli indicatori tutti impostati al rialzo. Un chiaro segnale rialzista si potrebbe avere con una chiusura giornaliera superiore a 2 €. In questo caso potrebbe rafforzarsi lo scenario rialzista indicato in figura dalla linea tratteggiata.

In caso contrario, le quotazioni potrebbero accelerare verso gli obiettivi indicati in figura dalla linea continua.

