2 azioni che staccheranno il dividendo la settimana del 15 maggio: quali sono gli scenari in corso?

Secondo il calendario riportato da Borsa Italiana, tra le altre, ci sono 2 azioni che staccheranno il dividendo la settimana del 15 maggio e che presentano una capitalizzazione superiore ai 500 milioni di euro e un controvalore scambiato superiore a un milione di euro: Credem e Zignago Vetro. Cerchiamo di capire, attraverso l’analisi grafica come queste azioni arrivano all’appuntamento con lo stacco del dividendo.

L’impostazione è al rialzo, ma attenzione alla tenuta dei supporti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Credem (MIL:CE) ha chiuso la seduta del 12 maggio in rialzo dello 0,42% rispetto alla seduta precedente a quota 7,15 €.

Nell’ultimo anno l’andamento del titolo è stato senza infamia e senza lode. Ovvero, le quotazioni hanno avuto una performance positiva, ma senza troppo stupire.

Allo stato attuale la tendenza in corso è rialzista, ma per potere proseguire al rialzo bisognerà superare l’ostacolo in area 7,22 €. Questo livello già in passato aveva frenato i rialzisti e anche questa volta potrà condizionare nel bene e nel male lo scenario di breve di Credem. Il suo superamento, infatti, potrebbe spingere il titolo verso area 7,49 €. A seguire, poi, gli altri probabili obiettivi potrebbero andare a collocarsi in area 8,2 €, prima, e 8,9 €, poi. Al ribasso, invece, potrebbe essere probabile un ritorno in area 6 €.

Ricordiamo che il titolo Credem staccherà un dividendo di 0,33 € il 15 maggio 2023 per un rendimento pari a 4,62%.

Tra le 2 azioni che staccheranno il dividendo la settimana del 15 maggio quella che presenta maggiore incertezza è Zignago Vetro

Il titolo Zignago Vetro (MIL:ZV) ha chiuso la seduta del 12 maggio al prezzo di 16,74 € in ribasso dell’1,06% rispetto alla seduta precedente.

Allo stato attuale la situazione sul titolo è molto incerta. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono sospese tra i primi livelli oltre i quali potrebbe prendere forza o lo scenario rialzista (linea tratteggiata) o quello ribassista (linea continua).

Per il rialzisti il livello da superare in chiusura di seduta passa per area 17,33 €. Per i ribassisti, invece, passa per area 16,69 €. Oltre questi i livelli gli obiettivi più probabili sono quelli indicati in figura.

Articoli che potrebbero interessarti

Dopo circa 3 mesi l’euro cede contro il dollaro: quale scenari per il le prossime settimane?

Oro sotto pressione tra resistenze e supporti storici: chi prevarrà tra orsi e tori?