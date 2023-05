Ecco gli abiti per l’estate 2023 che slanciano la figura, da abbinare a pump eleganti o sneakers, a meno di 30 euro da Zara

Manca poco all’arrivo dell’estate e con il cambio dell’armadio abbiamo fatto il punto con il nostro guardaroba. Che, nonostante gli acquisti annuali, va sempre rinnovato. Anche per inseguire i modelli che si susseguono, dopo l’antipasto che abbiamo avuto nelle recenti sfilate. Ed ecco gli abiti per l’estate 2023 per slanciare la figura.

Molte persone, viste anche le temperature che sono iniziate a salire, avranno fatto il classico cambio dell’armadio. Un rito, non gradito da tutti, che ci permette di rivedere abiti che avevamo riposto durante la stagione invernale. Modelli che, magari, abbiamo comprato l’anno scorso, ma che, a distanza di dodici mesi, ci sembrano improvvisamente vecchi e superati.

Del resto, la moda, per chi la ama, è un continuo rincorrere le tendenze che, ogni anno, vengono rivelate durante le passerelle fashion. Ovviamente, non tutte possono permettersi modelli così costosi, ma, certamente, esistono anche versioni economiche, di qualità, che ci fanno fare bella figura. Vediamo, allora, quale sarà il vestito che farà tendenza in questa estate 2023, come abbinarlo e dove trovarlo a meno di 30 euro.

Come vestirsi per sembrare più alte e magre è un problema per tante persone, ma ecco il vestito per slanciarsi

Basta fare una ricerca in Internet per vedere come ricorrono, tra le domande poste dagli utenti, quelle che riguardano come vestirsi per sembrare più slanciate. I pantaloni che snelliscono la figura, come sembrare più magra in costume sono solo due di queste domande.

Insomma, per molte, diventa un problema come sembrare più magra con i jeans. O la ricerca di quali abiti snelliscono la pancia. Così come vestirsi per sembrare più alta. Per non parlare di cosa indossare se si ha qualche chilo in più, magari copiando l’outfit della modella curvy Ashley Graham.

Ecco il vestito che farà tendenza per l’estate 2023, ideale per avere una figura slanciata

Per l’estate 2023, ha colpito, nelle passerelle, veder sfilare un particolare tipo di vestito. Che, certamente, sarà tra quelli di moda nella prossima stagione che sta per cominciare. Si tratta del vestito sottoveste, da indossare non solo alla sera, ma anche nelle ore diurne.

Gli slip dress, si possono, infatti, indossare accompagnati, sotto, da una T-shirt o con una camicia rigorosamente aperta. In questo caso, in sostituzione della giacca, in una sorta di casual chic che esalta il vostro slip dress.

Ecco gli abiti per l’estate 2023 che slanciano la figura da abbinare con queste scarpe

In questo caso, perfetto l’abbinamento con un paio di sneakers, mentre, per la sera, da preferire il modello indossato da Giulia Salemi. In alternativa, va sempre bene una scarpa pump, che sa essere chic nel modo giusto.

Tornado al nostro abito lingerie, su Zara troviamo vari modelli, molto belli, a un prezzo decisamente abbordabile. C’è, ad esempio, un vestito lingerie nero con bottoni, midi con scollo morbido e spalline sottili, che costa 29,95 euro. Addirittura, ne possiamo trovare uno scontato, satinato, con spacco anteriore, in offerta a 22,95 euro. Ma si trovano molti modelli anche a prezzi leggermente superiori, ovvero a 39,95. Come il vestito lungo lingerie a pois, con scollo a V e spalline larghe elasticizzate, con orlo dalla linea svasata.