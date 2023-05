Come arredare una cucina piccola per renderla più funzionale? Geniale il suggerimento che dà Paola Marella, perfetto per tutte

Come arredare una cucina piccola per renderla più funzionale-proiezionidiborsa.it

A volte si è costretti a fare i conti con gli spazi della propria casa che non sempre sono grandi come vorremmo. In città, in particolare, con quello che costano gli appartamenti, ci si deve accontentare di metrature basse. Il che vuol dire anche locali più piccoli, a partire da uno vissuto come la cucina. Ecco il suggerimento di Paola Marella per renderla più funzionale.

Se uno aprisse un giornale, dove sono posizionati gli annunci degli immobili in vendita, potrebbe spaventarsi. Nelle grandi metropoli, infatti, gli appartamenti hanno raggiunto prezzi proibitivi, anche solo per affittarli. Il che obbliga molte persone a dover ripiegare, per una questione economica, su soluzioni più piccole di metratura, che comportano, inevitabilmente, dei disagi.

Un conto è calpestare 140 metri quadrati e un altro farlo solo su 60-70. Inevitabile, anche nell’arredamento, dover fare delle scelte che, spesso, sono dettate dalla necessità, più che dai gusti. Se la stanza è piccola, non è che si possono fare dei miracoli facendo entrare tutti i mobili. Occorre trovare una via di mezzo pratica, che non penalizzi.

Anche una cucina più piccola potrebbe portarci delle soluzioni da adottare, utili per viverla al meglio

Certo, una casa piccola si pulisce prima, anche se con i consigli di Benedetta Rossi, si possono sempre fare pulizie veloci. La cucina è, forse, il locale della casa che viviamo di più. E non solo perché ci facciamo da mangiare. Ci passiamo tante ore, insomma, per svariati motivi. Spesso, poi, in appartamenti piccoli, sono angoli cottura che si trovano all’interno di un locale che fa da soggiorno.

Come arredare una cucina piccola per renderla più funzionale? Per fortuna, non dobbiamo arrenderci subito alla scarsa metratura e superficie calpestabile, ma possiamo provare qualche soluzione valida.

Ci sono dei trucchi per far sembrare una cucina più grande di quello che è

La parola d’ordine, in un locale che non è molto grande, è quello di ottimizzare lo spazio. A cominciare dalla nostra cucina. Magari, sfruttandola in altezza, ovvero riempiendo gli spazi che, di solito, sopra i pensili non viene utilizzato.

Anche la scelta dei colori vuole la sua parte. Avere dei colori chiari rende la vostra cucina più luminosa, dando l’idea di essere più ampia. Strategico avere anche mobili che, al loro interno, possano avere più funzioni. Così come installare porte scorrevoli, per non bruciare spazio nell’apertura tradizionale.

Come arredare una cucina piccola per renderla più funzionale? Ecco cosa suggerisce Paola Marella

L’architetto Paola Marella è uno dei volti più noti della televisione italiana. Protagonista e conduttrice di tante trasmissioni di successo. Sul suo sito paolamarella.it dà spesso dei consigli sull’arredamento. Tutti preziosi, come quello degli errori da non fare nel cambiare arredamento di casa. Di recente, è intervenuta con suggerimenti per progettare una cucina piccola. In particolare, si sofferma sulla scelta del tavolo. Meglio il bancone bar o il tavolo tradizionale?

Come dice Paola Marella, in una cucina a pianta rettangolare stretta, la scelta dovrebbe cadere sul bancone bar. Porta via meno spazio e si possono usare degli sgabelli meno ingombranti. Il tavolo, invece, potrebbe essere la soluzione giusta, secondo la Marella, per una cucina quadrata. Facendo, però, mente locale all’ingombro che comporta. Ed ecco un altro suggerimento geniale di Paola Marella. Sceglierne uno rotondo, così da avere un po’ più di agio nella nostra cucina piccola.