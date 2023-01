Ecco cosa andrà di moda questa primavera-estate che dobbiamo avere in armadio

È tempo di pensare alla spring-summer 2023. Iniziamo dunque a capire cosa andrà di moda e cosa dobbiamo avere per essere cool e trendy con la nuova stagione estiva.

Se da una parte l’inverno continua a dare filo da torcere, dall’altra si pensa all’estate, o comunque alla primavera. Nei negozi troviamo i saldi sull’invernale e troviamo esposte già le collezioni primaverili più alcuni drop della mezza stagione. Ma la direzione è sicuramente una: l’abbigliamento estivo. Bisogna però capire cosa andrà di moda e cosa allora possiamo indossare.

La fashion week

Le collezioni primavera-estate 2023 hanno sfilato a settembre per la donna e a giugno per l’uomo e tantissime sono state le proposte dalle passerelle. Un capo in particolare ha però catturato la nostra attenzione e l’abbiamo visto declinato diverse volte all’interno del DNA di diversi brand.

Parliamo di un capo per l’abbigliamento femminile, che però c’è anche in versione uomo. Quindi in realtà è un trend sia per lei sia per lui. Capita infatti sempre più spesso che i capi di moda siano per la donna, ma contemporaneamente anche per l’uomo, o viceversa. Il bello della moda.

Ecco cosa andrà di moda nella spring-summer 2023

Tra i must-have della stagione s-s 23 troviamo le tutine effetto second skin. Già in voga qualche stagione fa, queste tornano con trasparenze, dettagli cut-out oppure plain. E tra i vari brand che hanno realizzato queste tutine troviamo ad esempio Dolce&Gabbana, Coperni, Prada e Saint Laurent by Anthony Vaccarello.

Ma non solo tutine seconda pelle, ma anche tute invece più larghe e comfy che riprendono il mega trend della comodità che aleggia in questo periodo e anche nelle future collezioni invernali. Dal tocco un pochino race, come se fosse una tuta da Formula 1, ma dalla eleganza fashion.

Delle tutine non solo che ricordano il mondo delle corse, ma che vengono poi impreziosite da profondi spacchi sul collo oppure con chiusure da blazer per un tocco ancora più elegante. A realizzarle brand come Ralph Lauren, Stella McCartney, Courrèges, Chanel e tantissimi altri.

Un look veramente semplice e soprattutto comodo. Anche perché il bello della tutina è che è un pezzo unico e quindi non si avrà nessun tipo di problema a scegliere con cosa deve essere abbinata. Inoltre possiamo indossarla per qualsiasi occasione perché portata con una décolleté assumerà un tono più elegante, mentre con una sneakers avrà invece un’anima più casual. Ecco cosa andrà di moda nella spring-summer 2023.