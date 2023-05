Gli orologi preferiti da Re Carlo, modelli che nessuno conosce e che sono ottimi investimenti

È un appassionato di orologi il nuovo sovrano inglese, tante foto lo ritraggono con orologi particolari e di valore a cui sembra essersi affezionato. Le sue scelte potrebbero aiutarci a fare degli investimenti sul lungo periodo, i marchi sono iconici e tra quelli che perdono meno valore nel tempo.

Lo tiene costantemente al polso per ricordare un bellissimo periodo della sua vita. Carlo d’Inghilterra frequentava il corso per diventare pilota di jet e gli venne regalato un cronografo Hamilton 6BB. Far parte della RAF e della Royal Navy è un onore e questo orologio è un giusto riconoscimento per il lavoro svolto. Era il 1973, il marchio Hamilton era sinonimo di garanzia, molto apprezzato dai militari, mono pulsante, cassa asimmetrica in acciaio da 39 mm. Quadrante nero e lancette e indici luminescenti, vi era incisa la sigla 6BB che indicava l’appartenenza alla RAF.

Il prezzo dell’orologio è di circa 3.000 euro, cioè il prezzo medio di un cronografo Hamilton, ottimo investimento, orologio senza tempo e molto resistente.

Piccole case che curano i dettagli

Tra gli orologi preferiti da Re Carlo sicuramente il cronografo Toric di Parmigiani Fleurier. Carlo lo ha utilizzato nei più importanti eventi mondani di fianco alla regina madre, lo ha indossato al funerale della sovrana e anche il giorno della sua incoronazione a re. La Parmigiani è un piccolo marchio svizzero sconosciuto ai più, società fondata nel 1996, produce pochi esemplari l’anno. Carlo lo avrebbe fatto comprare in incognito da un suo collaboratore alla fine degli anni Novanta pagandolo 19.000 euro.

A cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta numerose foto hanno immortalato il nuovo sovrano inglese con al polso un Jaeger-LeCoutre Reverse. Marchio che risale agli anni Trenta, è stato fondato in seguito a una sfida. Si trattava di costruire un orologio che riuscisse a resistere ai colpi delle partite di polo dagli ufficiali britannici in India. Il quadrante si capovolge e viene protetto dagli urti dal retro che è maggiormente resistente. Un’idea originale che non ha perso fascino neanche con il passare degli anni. Il costo varia dai 10.000 euro ai 40.000 euro a seconda delle particolarità del modello, quello in oro rosa è tra i più costosi.

Gli orologi preferiti da Re Carlo

Quando si parla di Carlo d’Inghilterra è impossibile non fare riferimento a Lady Diana. Un punto di collegamento tra loro è sicuramente il Patek-Philippe Calatrava Disco Volante, prezzo 23.000 mila euro. Cassa da 36 mm, scalinatura che prende quasi tutta la corona di carica, la linea tondeggiante ricorda appunto un disco volante. Diana cominciò a usare l’orologio del marito all’inizio del 1991 e in numerose foto lo indossa insieme a un altro modello con una combinata davvero particolare.

Si tratta di un altro Patek però in oro che Carlo le aveva regalato per i suoi 30 anni. Anche il modello Calatrava è stato prodotto in oro sia giallo che rosa con gli indici a forma di dardo. Le lancette Dauphin in oro sono state sistemate in quadranti opachi o in quadranti bianchi che potevano essere personalizzati.