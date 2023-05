Come comportarsi le 2 settimane dopo un tatuaggio nuovo: la cura da fare

Fare i tatuaggi ormai è diventata una moda, sono quasi un accessorio che rende il corpo più bello. A questo però si aggiunge la cura, che deve essere fatta bene affinché il tatuaggio non si rovini nel tempo.

Ci sono delle semplici regole e consigli da seguire che non sono poi così tanto complicati o che prendono molto tempo. Bisogna stare attenti in particolar modo all’inizio del caldo e dell’estate.

Estate e tatuaggi

Quando si fa un tatuaggio durante l’estate bisogna stare attenti ad alcune cose. Il sudore potrebbe non contribuire alla cura completa del tatuaggio, infatti alcuni tatuatori per i primi giorni sconsigliano anche la palestra. Fatto sta che una volta che usciamo dallo studio del tatuatore, sarebbe bene evitare il mare per circa 1 settimana. Se proprio vogliamo andare per rinfrescarci un po’, è necessario stare all’ombra e coprire il più possibile il tatuaggio, evitando di far andare sabbia o altro.

Come comportarsi le 2 settimane dopo un tatuaggio nuovo: consigli utili

Dunque l’estate può essere una nemica dei tatuaggi, ma non deve essere questo a frenarci. L’importante è prestare la giusta attenzione anche a casa. Quando il tatuatore finisce il lavoro, metterà una pellicola trasparente, che solitamente va tolta dopo circa 8/12 ore. Questo poi viene specificato dal tatuatore stesso, che dipenderà anche dalla tipologia di lavoro fatto.

La medicazione

Subito dopo la pelle sarà rossa, dolente e può essere anche che porti un po’ di prurito. Tutto questo in teoria è normale. Ovviamente nel momento in cui ci dovessero essere delle reazioni strane è bene consultare un medico o il tatuatore stesso per un consiglio. Una volta che sono passate le ore, va tolta la pellicola. La zona dove ci siamo tatuati dovrà essere sciacquata con acqua fresca e possiamo anche utilizzare un sapone neutro, privo di alcool. Dopodiché basterà tamponare con un asciugamano di cotone e passare la crema. Alcuni studi la danno in dotazione ma si può trovare tranquillamente anche in farmacia.

Cose da evitare

Nelle 2 settimane dopo il tatuaggio, che sarà ancora in fase di guarigione, ci sono alcune cose che andrebbero evitate. Una di queste è proprio quella di non mettere tanta crema. È bene mettere un sottile strato di crema e farla assorbire tutta. Inoltre, quando si andranno a formare delle pellicine, non vanno assolutamente tirate perché rischiamo di portare via anche l’inchiostro. Non bisognerà grattarsi e bisognerà indossare indumenti di cotone, possibilmente non stretti. Ecco come comportarsi le 2 settimane dopo un tatuaggio nuovo.