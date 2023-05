I modelli Patek Philippe vintage più diffusi nel mercato. Ecco come guadagnare con i vecchi orologi nel 2023

Azienda svizzera che produce orologi di lusso, è tra le più antiche e prestigiose del Mondo. Ma quanto valgono oggi gli orologi del 1940? E quelli dei decenni successivi? Ecco una piccola e completa rassegna.

Antoni Patek cominciò la vendita di orologi nel 1839. Nel 1844 incontrò Adrien Philippe e insieme produssero il loro primo orologio a carica. A distanza di quasi 2 secoli questi orologi sono tra i più costosi in circolazione, desiderati e irraggiungibili, sono un vero e proprio investimento. Ecco quanto valgono quelli considerati vintage.

Partiamo dal 1940. In quegli anni Patek Philippe ha prodotto solo 200 orologi e 40 esemplari erano in oro rosa, molto conosciuti dai collezionisti di oggi. Sono quindi modelli rari, calibro 9,90 con design post moderno. Il quadrante è sontuoso e argentato, l’estetica è particolare e presente solo nei modelli da collezione. Se ne possediamo uno, l’azienda lo revisiona rilasciando una documentazione che garantisce il valore per l’eventuale vendita. Cinturino originale in pelle, numeri arabi, vetro minerale, la carica è naturalmente manuale. Il prezzo si aggira sui 12 mila euro.

Modelli gloriosi del passato

I modelli Patek Philippe vintage degli anni Cinquanta sono veramente interessanti. I modelli Geneve sono tipici di questo periodo. I Geneve moderni in oro giallo, bianco o rosa hanno un valore di 20 mila euro, quelli in platino valgono 40 mila euro. È possibile trovare modelli Geneve del 1957 a 11 mila euro. Movimento Patek meccanico a carica manuale, quadranti argento, cassa in oro giallo e cinturino originale in coccodrillo. Il diametro è 28 x 25 mm con quadrante senza numeri e chiusura in ardiglione. Se abbiamo in casa un orologio simile possiamo farlo valutare e venderlo grazie a siti specializzati come Chrono24 oppure siti che si occupano di vendite di materiale vintage come Catawiki o eBay.

Su Banerbys.it invece troviamo un orologio Patek Philippe modello Calatrava del 1960/1969. Ci da un’idea del valore di questi orologi prodotti negli anni Sessanta che potremmo avere in casa. Cassa in oro giallo 18 Kt, diametro 34 mm, cinturino nero in pelle con fibbia in oro. Il quadrante è Hausmann & C., il valore indicato dal sito è di 11 mila euro. Questi orologi non deludono mai.

I modelli Patek Philippe vintage sono costosi

Nel 1970 è stato prodotto il Patek Philippe Golden Ellipse. In oro 18 carati, carica manuale e cinturino in pelle, quello che ha calibro 23-300 potrebbe avere un valore di 7 mila euro. Il diametro è di 27 x 32 mm e il vetro in oro zaffiro. Numeri romani, lancette a stilo e logo al 12 completano il design. Questi modelli sono alternative valide ai modelli in vendita oggi.

Ricordiamo che l’azienda Patek Philippe è stata in grado di produrre un orologio del valore di 5 milioni di euro. Gli orologi Patek Philippe hanno costi superiori alla media e il motivo è semplice. Qualità di lavorazione superiore alla media, negli anni il marchio è diventato sinonimo di stile, lusso e precisione. Ogni pezzo vintage che abbiamo in casa ha un valore importante e determinato. L’azienda ci aiuta a ottenere le certificazioni che ci garantiscono sia nella vendita che nell’acquisto.