Per la quinta settimana consecutiva le quotazioni del petrolio hanno chiuso al rialzo. Era da oltre un anno che non si registrava un pattern così. Ma perché il prezzo del petrolio continua a salire? Dove è diretto?

Secondo gli esperti la forza del petrolio è legata ai forti dati economici degli Stati Uniti e alle speculazioni sulle misure di stimolo cinesi e sui tagli alla produzione da parte dell’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e dei suoi alleati, nota come OPEC+. I dati mostrano una crescita dell’economia statunitense più rapida del previsto nel secondo trimestre hanno attenuato i timori di un rallentamento globale. Una data importante che potrebbe fare luce sul futuro del petrolio è quella del 4 agosto, quando ci sarà la prossima riunione del comitato di monitoraggio del mercato OPEC+ per gli annunci sulla continuazione dei tagli volontari alla produzione.

Il petrolio ha chiuso la seduta del 21 luglio a quota 77,07 $, in rialzo del 2,36% rispetto alla seduta precedente. La settimana si è chiusa con un rialzo del 2,34% rispetto alla chiusura settimanale precedente.

Time frame giornaliero

Superata con incertezza la resistenza in area 75,49 $, adesso le quotazioni sono alle prese con la resistenza in area 82,81 $. Questo livello è particolarmente importante in quanto nel corso di tutto il 2023 le quotazioni hanno trovato in questo livello un formidabile ostacolo. Il suo superamento potrebbe favorire un allungo verso area 100 $. In caso contrario le quotazioni potrebbero dirigersi al ribasso.

Time frame settimanale

Da oltre due mesi scriviamo “Solo la rottura degli estremi della barra della settimana del 1 maggio potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Ricordiamo che i livelli in questione sono: 64,12 $ e 77,12 $.”

La settimana appena conclusasi ha visto, per la terza volta consecutiva, la rottura, questa volta decisa, di area 77,12 $.

Le quotazioni potrebbero essere sul punto di rallentare la spinta rialzista, come da indicazioni anche sul time frame giornaliero. A questo punto diventa decisiva la resistenza in area 83,29 $. Il suo superamento potrebbe favorire un rialzo secondo lo scenario mostrato in figura.

