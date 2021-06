Con l’estate tutti stiamo riprendendo la voglia di uscire di casa. Incontrare amici, fare picnic, regalarsi degli aperitivi in riva al mare. Possiamo finalmente riprendere a fare tutte queste cose, anche perché le restrizioni contro il Covid si stanno pian piano allentando.

E soprattutto siamo contenti di poter andare in vacanza, e passare questo tempo all’aperto in luoghi anche lontani. Lo Staff di ProiezionidiBorsa spesso dà consigli di turismo, e ad esempio in questo articolo abbiamo indicato alcune località siciliane assolutamente da visitare.

Oggi vediamo una meta molto particolare, che non si trova in Italia ma è decisamente apprezzata dagli italiani. Essa ha fatto breccia anche nel cuore degli esperti americani, e vedremo perché. Gli Italiani amano questo luogo per le vacanze e ora anche gli esperti la considerano una delle migliori mete d’Europa.

Il lungo cammino

Ogni anno, migliaia di Italiani partono alla volta della Spagna, per cimentarsi nel cammino di Santiago di Compostela. Si stima che oltre 25.000 persone siano partite dall’Italia nel 2019 per cimentarsi in questa impresa. Tra loro molti fedeli e anche qualche sportivo che voleva sfidarsi.

Noi abbiamo già consigliato il cammino in un articolo precedente, indicando che è perfetto per tornare in forma. Ma ora anche dall’America arrivano conferme che il nostro è stato un buon consiglio.

La lista

L’autorevole New York Times stila ogni anno la lista dei 52 luoghi da visitare, facendole scegliere dai suoi esperti partendo dai consigli dei lettori. Per il 2021 troviamo location in Grecia, in Romania, in Inghilterra, e molte altre. Purtroppo non troviamo l’Italia, ma perlomeno c’è tanta Europa.

Tuttavia compare comunque il cammino di Santiago, la meta che tanti italiani scelgono. Essa è perfetta come momento di riflessione, per staccare dalla vita cittadina e tornare a vivere in maniera semplice per centinaia di chilometri.

Gli Italiani amano questo luogo per le vacanze e ora anche gli esperti la considerano una delle migliori mete d’Europa. Quindi sia se lo facciamo per sport che per fede, diamo una possibilità ad un’esperienza che tutto il Mondo considera unica.