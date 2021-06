La vodka viene inserita in molti cocktail sfruttando la sua caratteristica di essere insapore e ad elevata gradazione alcolica. In sostanza si tratta di un ingrediente neutro che aggiunge alcool alimentare al composto.

Se abbiamo esigenza di realizzare dei cocktail analcolici, i cosiddetti mocktail, possiamo effettuare una sostituzione indolore della vodka perché appunto insapore. Ecco allora una serie di alternative alla vodka per creare i mitici cocktail di sempre ma assolutamente analcolici.

Ecco le alternative alla vodka per creare i mitici cocktail di sempre ma assolutamente analcolici

L’acqua

Vista la caratteristica organolettica quasi esente da gusto della vodka, in una ricetta che la prevede possiamo fedelmente rispettare le dosi. Sostituiremo l’acqua alla bevanda alcolica. Sarà un ottimo happy hour!

Succhi di frutta

Se nella ricetta del cocktail è prevista la vodka al mirtillo, ad esempio, possiamo sostituirla con il succo di mirtillo. Stessa cosa con la vodka alla pesca o alla pera.

Il bloody mary analcolico

Si chiama virgin mary ed è la versione analcolica del famoso cocktail. La scelta della bevanda analcolica per sostituire la vodka è a discrezione del barman. L’acqua tonica è un’ottima alternativa perché leggermente gassata e dal gusto delicato. Per la caipiroska analcolica vale la stessa regola: una dose di vodka = una dose di acqua brillante o tonica.

Il cosmopolitan analcolico

Nel cocktail statunitense, ricetta originale, c’è sia la vodka che il cointreau oltre naturalmente al succo di lime. In questo caso possiamo sostituire i due alcolici con acqua tonica e succo di arancia dolce.

Moscow mule senza vodka

Il moscow mule, a dispetto della denominazione, è un cocktail statunitense. Si tratta di una ricetta proprio a base di vodka con l’aggiunta di ginger beer, succo di lime e una fettina di lime fresco.

Sostituire la vodka nel moscow mule è come sostituire la mozzarella sulla pizza. Nonostante ciò, si può tranquillamente fare.

Utilizzeremo del ginger ale con del succo di lime. Una valida alternativa alcool free per chi è astemio, per i bambini o per chi è a dieta e stia seguendo un regime alimentare ipocalorico.

Abbiamo spiegato, dunque, quali sono delle valide alternative alla vodka per creare i mitici cocktail di sempre ma assolutamente analcolici.