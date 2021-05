Siamo a maggio ma molti di noi stanno già pianificando le vacanze estive. Ci sono molte opzioni di viaggio anche senza uscire dall’Europa: i posti meravigliosi non mancano!

Oggi vogliamo parlare di una vacanza molto particolare che in molti stanno facendo. Si tratta di un viaggio davvero speciale che ha fatto innamorare migliaia di persone ed è anche perfetto per chi vuole dimagrire e tornare in forma.

Una vacanza per persone avventurose

Di un luogo perfetto per viaggiatori esperti ed appassionati ne abbiamo già parlato in questo articolo. Oggi vogliamo parlare di un altro viaggio molto popolare e amato da migliaia di persone in tutto il mondo.

Stiamo parlando del Cammino di Santiago, quel percorso di varie vie e strade che collega varie città europee alla città di Santiago di Compostela in Spagna. Si tratta di un antichissimo percorso usato da moltissimi pellegrini che nei tempi passati si recavano in pellegrinaggio presso la tomba dell’apostolo Giacomo.

Ora questo reticolo di strade è ancora utilizzato per raggiungere questa città dai pellegrini moderni, spesso più interessati all’esperienza di viaggio che al pellegrinaggio religioso.

Un viaggio davvero speciale che ha fatto innamorare migliaia di persone, perfetto per chi vuole dimagrire e tornare in forma

La via del Cammino più frequentata è quella cosiddetta Francese che collega i Pirenei francesi alla città spagnola. È lunga quasi 1.000 km e si può percorrere in una trentina di giorni.

Per i viaggiatori sono disponibili moltissimi ostelli durante tutta la durata del cammino. Ogni anno migliaia di persone si avventurano durante questa strada e camminano per decine di chilometri ogni giorno.

Si tratta di un viaggio adatto a persone avventurose ed adattabili ma che può serbare sorprese molto piacevoli. Durante i chilometri di cammino si avrà la possibilità di incontrare centinaia di persone da tutto il mondo e di visitare splendide città spagnole.

Un’esperienza che chi fa non dimentica facilmente, provare per credere!