Le melanzane sono ortaggi che fanno molto bene alla salute, perché sono un vero concentrato di minerali e fibre. Depurano il fegato e svolgono un’azione drenante, grazie all’alto contenuto di acqua, e sono benefiche anche per le ossa e l’intestino.

Inoltre possiamo considerarle le “regine dell’estate”, per la versatilità con cui si abbinano in modo perfetto a tantissime ricette.

In questo articolo capiremo come preparare un gustosissimo antipasto, salutare e davvero invitante, a base di melanzane.

Pazzesche queste melanzane cremose e filanti, l’antipasto più appetitoso e facilissimo da preparare

Le melanzane si abbinano perfettamente a tantissime ricette, dalle più elaborate a quelle più leggere. Ecco perché Noi di ProiezionidiBorsa le abbiamo utilizzate per impreziosire “Le 3 insalate più fresche dell’estate che ci sazieranno come se fossero dei primi piatti ma senza appesantirci“.

Esistono mille modi di cucinare le melanzane. Tra tutti, però, spiccano sicuramente le melanzane fritte. Si sa, ogni alimento fritto diventa più calorico, ma la bontà che si ottiene non ha paragoni. L’antipasto perfetto per l’estate è composto da involtini di melanzane fritte con pancetta e scamorza.

Il segreto per una frittura croccante e non unta

Dopo aver tagliato le melanzane a fette, mettiamole in uno scolapasta, saliamole e lasciamole riposare per circa 1 ora.

Per friggerle, prepariamo una padella con olio extravergine d’oliva o di semi di arachidi a 180°, facendo attenzione che le melanzane galleggino nell’olio.

Quindi scoliamole su un piatto ricoperto con carta assorbente.

Un incontro filante e cremoso

Per il ripieno prepariamo delle fettine di scamorza e di pancetta. Adagiamo su ogni fetta di melanzana una parte di scamorza e una di pancetta.

Avvolgiamo delicatamente il tutto, fino a creare un involtino.

Sistemiamo gli involtini in una pirofila, condiamo con un giro d’olio e mettiamo in forno per 10 minuti a 200°.

Quando noteremo che il ripieno sarà sciolto, le melanzane saranno pronte!

Tutti capiranno che sono davvero pazzesche queste melanzane cremose e filanti, l’antipasto più appetitoso e facilissimo da preparare.