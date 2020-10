Spesso si usano integratori vitaminici sperando di ottenere i risultati visti in pubblicità.

Esistono integratori che promettono di aumentare le difese immunitarie, rallentare l’invecchiamento precoce, controllare lo stress, e così via.

Il mercato degli integratori è in forte incremento anche in Italia. Durante l’inverno per contrastare i malanni di stagione e durante l’estate per avere più vitalità.

E’ normale chiedersi se gli integratori vitaminici fanno bene e se danno il risultato sperato.

In realtà una varia e equilibrata alimentazione è ciò che serve per soddisfare qualsiasi richiesta del nostro organismo.

Diversi studi americani hanno dimostrato che l’assunzione quotidiana di un multivitaminico non ha offerto alcun beneficio per la prevenzione di malattie.

Spesso però questi integratori vengono auto-prescritti, senza considerarne gli effetti collaterali e senza il parere medico.

A chi servono?

Alle persone che seguono una dieta vegana.

Avendo un’alimentazione basata solo su vegetali devono assumere integratori di vitamina B12.

La vitamina B12 è una sostanza che si trova in pesce, prodotti caseari e carne. Al nostro organismo ne serve una piccola quantità, ma non è in grado di produrla da solo. E’ una è sostanza essenziale per potenziare il sistema immunitario, produrre globuli rossi e proteggere il sistema nervoso e circolatorio.

Le donne in gravidanza (o che vogliono una gravidanza) sono un’altra categoria che ha bisogno di alcuni integratori vitaminici.

Per la precisione di acido folico, la vitamina B9, fondamentale per la sintesi del DNA e che tende a proteggere e favorire lo sviluppo dell’embrione.

Anche gli anziani spesso hanno bisogno degli integratori vitaminici perché sono soggetti a rischio di carenza nutrizionali. Tendono a mangiare e bere poco, o possono avere problemi a masticare o deglutire.

Ma quindi gli integratori vitaminici fanno bene?

Assumere integratori quando si hanno delle carenze non solo fa bene, ma permette di raggiungere i livelli raccomandati.

Nelle persone sane però possono causare effetti collaterali, quindi bisogna evitare di abusarne.

La cosa migliore da fare prima di cominciare a prendere integratori vitaminici è richiedere il parere medico. Dopo aver fatto le analisi necessarie, il vostro medico potrò dirvi se ne avete bisogno e quali prendere.