La Tachipirina, che è a base di paracetamolo, è nota per essere un farmaco in grado di alleviare e di controllare i sintomi della febbre, ma anche la tosse, il mal di gola e la congestione nasale. Ma per gli adulti possono esserci delle alternative?

Se hai la febbre ecco i 5 rimedi naturali che sono alternativi alla Tachipirina. In quanto in natura ci sono delle piante officinali come rimedio contro la febbre e malanni di stagione. E sono inoltre tali da essere alternative ai farmaci a base di paracetamolo e pure di ibuprofene. Dal tiglio al basilico, e passando per la belladonna, per la curcuma e per lo zenzero.

Se hai la febbre ecco i 5 rimedi naturali che sono alternativi alla Tachipirina

Il tiglio: le proprietà naturali del tiglio sono quelle emollienti e calmanti. Sotto forma di tisana il tiglio, grazie anche al suo contenuto di vitamina C, è un rimedio naturale antipiretico. Con aggiunta di camomilla, l’infuso di timo è tra i migliori rimedi naturali contro la febbre.

Il basilico: per il trattamento della febbre comune il decotto di basilico rientra tra i cosiddetti rimedi della nonna. L’azione naturale del basilico è antinfiammatoria con il decotto che si può preparare aggiungendo pure la menta e l’alloro. Ottimo è pure l’infuso a base di basilico insieme allo zenzero.

La belladonna: come rimedio omeopatico, la belladonna viene definita come una pianta antinfiammatoria. Proprio perché la belladonna agisce contro mal di gola e raffreddore grazie alla sua azione antispasmodica ed anche broncodilatatrice.

La curcuma: la spezia è nota per le sue proprietà naturali antidolorifiche ed antinfiammatorie. La curcuma è disponibile in commercio per l’acquisto in polvere in erboristeria, oppure sotto forma di radice. Unita al miele, inoltre, la curcuma agisce da antibiotico naturale.

Lo zenzero: la spezia è nota come rimedio naturale dalle proprietà curative antidolorifiche ed antinfiammatorie. Per esempio, contro la febbre, l’influenza ed il raffreddore, l’alternativa ai farmaci può essere rappresentata dalla tisana di zenzero, limone e miele che permette pure di fare il pieno di vitamine.