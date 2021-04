La cura ed il benessere del proprio corpo non si basa solo sulla cura della pelle e dei capelli ma anche sull’igiene orale. Oltre a riferirci a specialisti come il nostro dentista di fiducia è utile considerare qualche accorgimento da inserire come abitudine quotidiana.

Come già detto la salute dei denti e delle gengive dipende anche dall’alimentazione che seguiamo ma anche dai prodotti che utilizziamo per prendercene cura. In commercio esistono tanti prodotti industriali come dentifricio, filo interdentale o collutori. Nell’ultimo periodo però si sta sempre di più affermando la curiosità di creare in casa propria ciò di cui abbiamo bisogno. Questo può essere il caso del dentifricio e non solo, prodotto ecologico e non inquinante per l’ambiente ma soprattutto sano per i nostri denti.

Ecco gli ingredienti naturali e economici per creare un eccellente dentifricio fatto in casa per avere denti e alito sempre al top.

Dentifricio ecologico agli olii

Fare il dentifricio in casa è un operazione abbastanza semplice. Per chi si approccia a questo nuovo modo noterà che oltre ad avere un prodotto assolutamente naturale, vorrà poi provare altri rimedi.

Il dentifricio fatto in casa può essere a base di aloe, olii essenziali, bicarbonato o sale.

In questo caso indicheremo un dentifricio fatto in casa a base di olii vegetali, ci riferiamo in particolare all’olio di cocco e all’olio di neem. Il primo è sicuramente più conosciuto rispetto al secondo che gode di proprietà antibatteriche, antinfiammatorie e antibiotiche. L’unione di questi due olii permette di ottenere una pasta che può sostituire il dentifricio tradizionale.

Come realizzarlo

Utilizziamo un bicchiere di olio di cocco, due cucchiai di bicarbonato di sodio, dieci gocce di olio di neem e qualche goccia di olio essenziale che più preferiamo. Mescoliamo tutti gli ingredienti in un barattolo di vetro cosi da poter utilizzare il dentifricio tutte le volte che dobbiamo lavarci i denti.

