Il cane è storicamente il miglior amico dell’uomo e a Mondragone, in provincia di Caserta, nel 2012 è sorta una struttura che sancisce questo amore. Non stiamo parlando solo di un museo ma anche di un rifugio per randagi e centro didattico.

Inoltre, grazie alla sua enorme area verde, 70.000 metri quadrati, dispone di un parco con giochi e area picnic, aperto anche agli amici pelosi. Non solo arte in Campania esiste un museo unico in Europa per gli amanti dei cani.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Vito Luigi Pellegrino, architetto con un grande amore per i quattro zampe, è l’ideatore di questa splendida realtà che, oltre ai cani, strizza l’occhio alla riqualifica territoriale campana.

Non solo arte in Campania esiste un museo unico in Europa per gli amanti dei cani

Si chiama Foof, nome del primo cane del suo creatore. Un museo di oltre 400 metri quadrati con curiosità, storia e tutte le sfaccettature che può offrire il mondo canino. Obiettivo principale di Foof è creare un ambiente accogliente per amici a quattro zampe, ripensando i canili in una versione più accogliente e positiva.

Infatti tutti gli “ospiti” dispongono di grosse gabbie e la possibilità di correre liberamente nelle aree dedicate. Ognuno di loro è poi adottabile, anche a distanza, con la possibilità di portarlo a casa o andarlo a trovare per farci una passeggiata insieme. Per essere un centro specializzato a 360 gradi il Foof è anche allevamento.

Troviamo all’interno quasi 40 razze di cane riconosciute dall’ENCI che ricevono il miglior cibo e le migliori cure da esperti professionisti del settore. Consigliato per tutta la famiglia è soprattutto un luogo dove educare i propri bambini alla cura, al rispetto e come vivere un cane. Proprio per questo sono numerosissimi gli eventi organizzati al Foof per istruire le persone a capire l’amico peloso.

Amore per l’ambiente

Una struttura del genere non poteva avere un impatto ambientale pesante, ecco perché il dott. Pellegrino ha creato Foof rispettando al massimo la natura. Completamente in bioedilizia, il Centro dispone di pannelli fotovoltaici, posizionati sulle cucce, per avere elettricità a impatto zero.

A completare questa magnifica opera esiste una raccolta delle acque per irrigare il parco e un orto per la produzione del cibo per gli animali.

Un posto che vale davvero la pena visitare se si è di passaggio per la Campania per stare in compagnia con tutta la famiglia, pelosi compresi!