Indossare gli anelli è un vezzo che hanno sia uomini che donne. Una pratica antichissima che risale a millenni fa. L’anello è un gioiello di cui si hanno tracce in epoche antichissime. Nel corso della Storia, questo gioiello è diventato un simbolo di status quo: basta pensare ai sigilli nobiliari.

Gli anelli si indossano secondo precise regole che danno loro un senso e una collocazione specifica. È una curiosità interessante non solo da conoscere, ma anche da mettere in pratica. Dunque, senza altri indugi, ecco il vero e inaspettato significato degli anelli per ogni dito dove vengono portati.

L’anulare è il dito dell’amore

Il viaggio inizia dall’anulare, che prende il suo nome proprio dal fatto che si è soliti indossare l’anello matrimoniale a questo dito. Prima ancora che la scienza medica lo stabilisse, le persone credevano che ci fosse una vena che collegava direttamente l’anulare con il cuore: la cosiddetta “vena amoris”. L’abitudine di portare la fede all’anulare nasce, però, all’inizio del ‘900, quando gli uomini in guerra usavano indossarla per ricordare un amore lontano. Da qui, l’usanza ha preso piede e oggi è diventata di pubblico dominio.

Nella cultura italiana, inglese e americana, ma anche in quella di altre nazioni d’Europa, è uso comune indossare la fede da sposati alla mano sinistra. Non è così in tutto il Mondo: in alcuni Stati dell’Europa Centrale e dell’Est, ad esempio, la fede si porta sulla mano destra. All’anulare si possono portare anche altri tipi di anelli come, per esempio, i sigilli, anche se è più comune indossarli al mignolo.

Al mignolo, di norma, i nobili indossano per l’appunto gli anelli con il proprio simbolo familiare. È un’usanza presa dai Reali inglesi, che tuttora li indossano così, a volte incastrando dietro di essi la fede nuziale. Oggi l’anello a questo dito si associa spesso ai gangster e ai criminali, anche grazie a film come Il Padrino. Ma anche gli anelli degli ordini professionali si indossano al mignolo.

L’anello al dito medio, poiché si trova al centro della mano, è molto visibile ed esposto. Normalmente, è un simbolo di equilibrio e di forza. Non tutti lo indossano, perché in quella posizione può dare fastidio alla presa e al movimento delle dita: certamente, però, può diventare un ottimo argomento per rompere il ghiaccio.

L’indice è il dito simbolo dell’autorità e del potere. Basta guardare foto e ritratti di antichi regnanti per notare, spesso, un anello proprio sul loro dito indice. Può essere poco pratico, ma è un sicuro simbolo di autorità.

Infine, il pollice è il dito associato al lavoro manuale. Indossare un anello su di esso rende scomodo qualsiasi tipo di presa: proprio per questo, è simbolo di ricchezza e di agiatezza, indossato spesso da chi non deve fare alcun tipo di lavoro pratico.