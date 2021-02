In un precedente articolo (link qui) abbiamo parlato dell’importanza di stare in forma e di come è possibile farlo.

Come sempre in questi casi, la natura ci viene incontro e ci aiuta apportando benefici che non immagineremmo nemmeno.

Se i nutrizionisti consigliano di consumare cinque porzioni di frutta e verdura al giorno evidentemente ci sarà un valido motivo.

Difatti, alcuni tipi di frutta sono capaci di garantire il giusto fabbisogno di vitamine di cui il corpo umano necessita.

Allo stesso modo, alcune verdure o addirittura alcune piante possono avere effetti straordinari sulla nostra salute.

Tra questi, una pianta dalle mille virtù è sicuramente il finocchio. Buono e fresco, lo si utilizza in cucina come contorno o per creare dei particolari infusi. A crudo nell’insalata, gratinato e cotto al forno, il finocchio piace sia d’estate che d’inverno.

Dimagrire ed essere in perfetta salute con questa pianta dalle proprietà straordinarie

Ma andiamo adesso alle caratteristiche che lo hanno reso uno dei pilastri della sana alimentazione.

Il finocchio ha innanzitutto proprietà digestive che aiutano a contrastare problemi di meteorismo, vomito e gonfiore addominale. Per questa ragione, si consiglia di bere una tisana ai semi di finocchio non solo in caso di disturbi gastrici, ma anche per depurare l’organismo. La sua azione sgonfiante e depurativa ne fa uno degli alimenti principali all’interno di un regime alimentare ipocalorico.

Inoltre, il foeniculum vulgare come si chiama in latino, aiuta a contrastare l’anemia grazie all’apporto di ferro. E non finisce qui. Ricco di calcio e potassio, è un utile alleato nella prevenzione delle malattie dell’apparato scheletrico. Rafforzare le ossa diventa fondamentale dopo una certa età, soprattutto per le donne. Ecco perché gli alimenti ricchi di calcio dovrebbero rientrare nella dieta di ogni donna sopra i cinquant’anni di età.

Non è tutto

Ebbene sì, non è tutto. Sono tantissime le proprietà del finocchio, ma qui ci siamo limitati ad elencare le principali. Abbiamo scoperto che per dimagrire ed essere in perfetta salute dovremmo consumare ogni giorno questo alimento, perché non iniziare oggi stesso?