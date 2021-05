Le pietanze fritte sono una sfiziosità a cui pochi sanno resistere. Qualunque alimento, se viene fritto, acquista quel qualcosa in più che ce lo fa apprezzare maggiormente. L’esempio classico è quello dei bambini che a tavola fanno sempre tante storie. Se però gli proponiamo una fettina di carne o addirittura dei bastoncini di zucchina impanati e fritti, li mangeranno col sorriso e magari chiederanno addirittura il bis.

Quando si pensa alla panatura, la mente va dritta alla cotoletta alla milanese. In realtà, però, ci sono tantissimi alimenti che possiamo friggere. Fettine di pollo o tacchino, filetti di pesce e tantissimi tipi di verdura come fette di melanzana, rondelle di zucchine, ciuffetti di cavolfiore, e così via…

La frittura è un tipo di preparazione davvero molto versatile. Tra tutte le possibili varianti, c’è però un elemento che li caratterizza tutti alla base: la panatura.

Bella compatta e perfettamente aderente all’alimento che va a rivestire, deve essere asciutta, leggera e croccante.

Gli ingredienti base sono farina, uova e pangrattato. Ingredienti che più o meno tutti abbiamo in casa. E se all’ultimo momento ci accorgessimo che manca qualcosa? Se manca il pangrattato, in questo articolo abbiamo visto come poterlo sostituire. E se a mancare fossero le uova? Nessun problema.

Ecco qui gli incredibili sostituti delle uova per una panatura perfettamente croccante e leggera che lascerà tutti a bocca aperta

Per prima cosa dobbiamo ricordare che le uova sono l’elemento umido della composizione per impanare. Sono l’elemento che fa da collante tra l’alimento base e la panatura stessa. Se non abbiamo più uova in casa, o anche semplicemente se vogliamo utilizzare qualcos’altro magari di più leggero, ecco le varie alternative tra cui scegliere:

a) latte;

b) panna;

c) yogurt bianco magro;

d) olio extravergine d’oliva.

Queste appena elencate sono le alternative più semplici ed immediate. Si tratta di alimenti liquidi o comunque della stessa consistenza delle uova. E pertanto vanno utilizzati nella stessa maniera delle uova.

Vediamo ora un paio di sostituti un po’ differenti.

Pastella leggera

Possiamo preparare una leggera pastella miscelando insieme 80 gr di farina tipo 00, 2 bicchieri di latte, 2 bicchieri d’acqua, un goccio di olio e il succo di ½ limone. Mescolare bene con una frusta facendo attenzione che non si creino grumi! Per una versione vegana è possibile utilizzare il latte di soia al posto del normale latte vaccino.

Senape

Per un gusto deciso e più grintoso, sostituire l’uovo con la senape. Considerato il gusto della senape, questa soluzione ben si presta per la carne. Basta semplicemente spalmare un po’ di senape su entrambi i lati della carne e poi procedere all’impanatura nel pangrattato, nei cereali tritati, nella frutta secca o nei semi.

Come si può vedere, sono davvero tanti gli incredibili sostituti delle uova per una panatura perfettamente croccante e leggera che lascerà tutti a bocca aperta.

