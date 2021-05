L’estate sta arrivando a grandi falcate e con essa si profila la tanto odiata prova costume. Per fronteggiare questo evento non ha senso cercare di ridursi alla fame o di allenarsi in maniera molto intensiva per poi ritornare alla indolenza. È meglio invece cercare di cambiare lentamente i propri modi di fare sia riguardo al cibo che all’esercizio fisico. Ma c’è di più: questa brutta abitudine che molti di noi hanno potrebbe essere il motivo che non ci fa perdere gli odiati chili di troppo.

Mangiare velocemente

Vediamo perché questa brutta abitudine che molti di noi hanno potrebbe essere il motivo che non ci fa perdere gli odiati chili di troppo.

Stiamo parlando della masticazione. Come recita infatti un detto popolare: “La prima digestione avviene in bocca”. Infatti mangiare lentamente e godersi il pasto è una dei metodi migliori per poter rimanere soddisfatti a lungo di ciò che si è ingerito. Infatti un comportamento simile porterebbe a sviluppare un senso di sazietà più lungo. Ma come fare per cominciare a metterlo in atto? Ecco dei piccoli trucchi.

Tre trucchi per contrastare questo fenomeno

Se si è di fretta o in generale se si è sottoposti a stress, può capitare di ingurgitare velocemente tutto quello che abbiamo nel piatto. Ma bisogna far attenzione a non fare così su base giornaliera. Se questo è il nostro caso basta mettere in atto un piccolo accorgimento. Mangiare con la mano che di solito non utilizziamo. In questo modo saremo più in difficoltà e presteremo più attenzione a come ci stiamo nutrendo. Un altro suggerimento utile è quello di appoggiare la forchetta dopo ogni deglutizione. In questo modo aumenteremo le tempistiche.

