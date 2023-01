Gli hotel tra i più strani e belli dove dormire in Italia? Questi 3 sono da provare!

Ogni volta che programmiamo una vacanza ci appuntiamo i luoghi da visitare. Dobbiamo anche prenotare i biglietti dell’aereo o del treno, quelli dei musei e pure le camere d’albergo. Per un’esperienza diversa in tutta l’Italia si trovano alloggi particolari dove dormire. Scopriamo ora 3 alberghi insoliti e cosa visitare nei dintorni

Fare un viaggio in qualsiasi stagione è sempre una buona idea. Se la vacanza non è una semplice gita fuori porta, abbiamo bisogno di un posto in cui dormire.

Nel caso fossimo alla ricerca di una struttura particolare e vogliamo andare in Veneto, potremmo scegliere il Relais Castello Bevilacqua. Quest’hotel a 4 stelle si trova vicino Verona. La struttura originaria risale al 1336. Per vari sfortunati eventi nei secoli subì gravi danni. Dopo diverse fasi di ristrutturazione adesso ospita 7 suite e un ristorante.

Gli hotel tra i più strani e belli dove dormire in due belle Regioni italiane

Le camere del Castello Bevilacqua ci riportano indietro nel tempo. Sono finemente arredate, con colori e tessuti eleganti e presentano magnifici affreschi. Si può anche scegliere di dormire in un letto a baldacchino e anche di usufruire di una vasca idromassaggio.

Per una passeggiata romantica ci sono i giardini all’esterno. Il castello è anche visitabile su prenotazione senza obbligo di pernottamento.

Nella vicina Verona si può andare per ammirare la famosa Arena, la casa di Giulietta e anche per fare shopping.

Nel cuore verde d’Italia, l’Umbria, si trova un altro albergo insolito dove potremmo soggiornare. Parliamo del Chocohotel. Per un’esperienza unica questa struttura a 3 stelle presente a Perugia offre ben 94 stanze divise in 3 piani. Ogni piano ha un nome diverso, ossia: al latte, gianduia e fondente. Già l’ingresso è un tripudio di forme golose.

Alcune cose da vedere a Perugia

Entrare in una delle stanze sarà davvero sorprendente e divertente. Tutto ci riporta, infatti, al cioccolato, tipo il copriletto, la testiera e anche il paralume. Per chi lo desidera c’è pure la possibilità di un massaggio con olio al cioccolato. La colazione è molto ricca.

A Perugia è imperdibile un giro in centro. In Piazza IV Novembre c’è la bellissima Fontana Maggiore del Duecento. Si possono anche ammirare la Loggia di Braccio Fortebraccio e il Duomo. Tra gli altri posti da vedere ci sarebbero l’antico acquedotto e l’Arco di Augusto. Durante l’anno in questa città si svolgono tanti eventi, come l’Umbria Jazz Festival e l’Eurochocolate.

L’incanto di Palermo e di un suo Bed and Breakfast

Visitare Palermo vuol dire vedere stili che riecheggiano epoche soprattutto arabe e normanne. Per dormire in un ambiente diverso c’è il Bed and Breakfast da 3 stelle Abalì Gran Sultanato.

Nel centro storico del capoluogo siciliano a due passi da tante meraviglie ci sono stanze da “mille e una notte”. Colori accesi, arredi lussuosi, ma che strizzano l’occhio all’eccentrico accolgono gli ospiti. Le camere arabeggianti hanno una vasca idromassaggio. La colazione è inclusa e c’è la disponibilità di effettuarla con cannoli e altre dolcezze siciliane.

A piedi si possono raggiungere tanti luoghi. Nelle vicinanze, ad esempio, ci sono il teatro Massimo, i Quattro Canti, piazza Pretoria e tante chiese, come Santa Maria dell’Ammiraglio.

Per la nostra prossima vacanza, quindi, potremmo scegliere gli hotel tra i più strani e belli dove dormire da Nord a Sud, magari alcuni di questi 3.