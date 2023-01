Conosci gli Stati più piccoli d’Europa? Incredibile, ma 2 si trovano in Italia e sono stupendi

Viaggiare è un modo molto bello di impiegare qualche giorno libero. Si possono visitare dei posti a caso oppure seguire un itinerario particolare. Ad esempio, in Europa troviamo degli Stati molto piccoli ma belli dove andare. Scopriamone alcuni.

Ogni giorno impegni e preoccupazioni riempiono molto del nostro tempo. Appena possibile, però, dedichiamo ore o giorni a noi stessi, ricaricando le energie. Ad alcuni piace fare dello sport, altri si rilassano nei centri benessere o al cinema. Viaggiare resta però il modo più interessante ed entusiasmante di trascorrere un weekend o una settimana liberi.

Nel programmare una vacanza possiamo considerare la stagione oppure degli eventi particolari o delle attrazioni. Un’idea carina sarebbe quella di visitare durante l’anno alcuni Stati molto particolari. Vediamo il perché.

Conosci gli Stati più piccoli d’Europa? Eccone alcuni

Lungo i secoli per varie vicissitudini, per annessioni o distaccamenti, in Europa si sono formati tanti Stati. Tra questi ce ne sono alcuni davvero piccoli come Andorra. Questo microstato si trova tra la Spagna e la Francia. La sua capitale sarebbe la più alta in Europa. Si può passeggiare per le vie tranquillamente, ammirare palazzi e chiese e fare shopping. La sua posizione offre anche la possibilità di escursioni nella natura. Si possono praticare sport invernali e anche andare alle terme.

Tra Svizzera e Austria invece troviamo il Liechtenstein. In pochi km ammireremo la bellezza del suo castello, delle montagne dove sciare o fare snowboard e dei percorsi da scoprire in mountain bike. Sono presenti anche dei musei con diverse opere d’arte e collezioni di francobolli.

Continuando la nostra panoramica, verso Est troviamo il Montenegro. Qui si staglia uno dei mausolei più alti del Mondo, quello di Petar II Petrović-Njegoš. Il territorio offre mare, montagne, parchi e addirittura un canyon da sorvolare con la zip line. Il Montenegro si trova nella penisola balcanica e si affaccia sul mare Adriatico.

2 bellissimi piccoli Stati nella penisola italiana

Scegliere di girare l’Italia è sempre una buona idea. Il nostro territorio offre spiagge, colline, montagne e tanti bellissimi borghi. Potremmo andare all’Estero rimanendo vicino casa. Questo può accadere perché nella penisola troviamo due piccoli Stati. Il primo è lo Stato della Città del Vaticano all’interno di Roma in poco più di 40 ettari. Tra le attrazioni ricordiamo soprattutto le opere d’arte dei Musei vaticani e la Cappella Sistina. La Basilica di San Pietro e il colonnato del Bernini sono altre bellezze uniche ed emozionanti.

Infine, tra l’Emilia Romagna e le Marche si trova San Marino. In particolare il centro storico presenta mura medievali, chiese come quella di San Francesco e la pinacoteca. Nella bella Piazza della Libertà sorge il Palazzo Pubblico, sede del parlamento. Nei pressi si trova la Cava dei balestrieri. In alto si stagliano le cosiddette Tre torri di San Marino da dove ammirare uno splendido panorama. Per quanto riguarda i musei, troveremo quello del violino, dell’emigrante e di storia naturale.

Conosci gli Stati più piccoli d’Europa? Questi e tanti altri potranno essere una meta da considerare per un prossimo viaggio.