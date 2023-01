Il Ftse Mib rimbalza ma ci sono pericoli da non sottovalutare. Le azioni che puntano al rialzo

Dopo il sell off di ieri, i mercati azionari internazionali tentano il rimbalzo. Nonostante oggi i prezzi si siano colorati di verde, la tendenza multigiornaliera è ancora ribassista. Non ci sono ancora conferme sul time frame settimanale, e questo fa rimanere il quadro tecnico incerto. Come potremmo descrivere questa attuale situazione? I prezzi sono sotto le resistenze, ma si mantengono al di sopra dei supporti. Tutto quindi è rinviato ai prossimi giorni. Il Ftse Mib rimbalza ma ci sono pericoli da non sottovalutare. Andiamo a vedere quali, e a studiare se ci sono azioni che presentano struttura rialzista anche di breve termine.

Struttura grafica incerta

Dopo settimane di forti rialzi o di ribassi, difficilmente il quadro tecnico può variare in qualche giorno. C’è bisogno di tempo. Al momento nonostante lo scrollone di ieri, i mercati hanno perso appeal rialzista di breve termine, ma è ancora prematuro dire che sia partito un ritracciamento duraturo. Sono quindi ancora possibili falsi segnali.

Solo chiusure giornaliere superiori ai 25.970 di Ftse Mib Future potrebbero riportare i prezzi al rialzo e far archiviare subito il ritracciamento. Altrimenti, chiusure giornaliere e poi settimanali (la settimana del 23 gennaio) inferiori a 25.490 farebbero scendere i prezzi almeno fino a 24.500/24.000 punti. Ieri è stata rotta al ribasso una trend line rialzista, e questo non è un buon segnale per la continuazione del rialzo. Quindi, attenzione a come si potrebbe decidere di far fruttare i propri soldi!

Il Ftse Mib rimbalza ma ci sono pericoli e di non poco conto che lasciano pensare a un ribasso ulteriore. Quali azioni puntano al rialzo?

Il quadro grafico di quasi tutte le azioni del Ftse Mib sembrerebbe puntare al ribasso, o evidenziano una situazione di incertezza. Fra le poche azioni che sembrerebbero impostate al rialzo troviamo la small cap Immsi che al superamento di 0,479 potrebbe puntare verso 0,588 e poi a 0,80 (obiettivo del doppio minimo). Fra le big cap troviamo Leonardo e Generali Assicurazioni. Questa situazione ci fa pensare che le probabilità per il Ftse Mib siano superiori per il ribasso. Meglio essere cauti.