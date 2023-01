Rendi subito lucidi i capelli tinti con 2 rimedi della nonna che non abbandonerai più

Se le continue tinture hanno stressato e reso opachi i tuoi capelli, puoi provare a porre rimedio con due incredibili quanto semplici rimedi naturali. Quali sono? Scoprilo subito insieme alle istruzioni per utilizzarli

La natura ti dona un colore di capelli che, molto spesso e quando puoi, cambi sfruttando le tinture. Questi preparati, però, non sono proprio salutari per la tua chioma perché contengono sostanze chimiche che potrebbero seccare e inaridiscono i capelli, alterandone il film idrolipidico e compromettendone anche la sana crescita.

La cosa che più ti dispiace è la tua immagine nel complesso allo specchio, con un viso incorniciato da capelli aridi e stopposi. Quanto vorresti averli, invece, lucidi, come appena uscita dal parrucchiere! Non disperare perché puoi scegliere tra due prodigiosi rimedi naturali non invasivi per migliorare l’aspetto della tua chioma.

Rendi subito lucidi i capelli tinti

Puoi porre rimedio all’aspetto dei tuoi capelli tinti rendendoli lucidi grazie a rimedi che usavano le nonne. Questi espedienti del tutto naturali possono inoltre fornire protezione e idratazione alla tua chioma. Come l’olio di oliva, che puoi facilmente trovare nella dispensa in cucina, e l’aceto di mele, che sicuramente avrai. Senza spendere, rendi subito lucidi i capelli tinti: ecco come devi fare.

Con l’olio di oliva

Puoi conferire una patina lucida ai tuoi capelli usando l’olio extravergine di oliva. Questo prodotto ridonerà vigore alla tua chioma partendo dalle radici e la luciderà quando particolarmente secca. Potrai usarlo mescolandone una piccola porzione al tuo shampoo abituale. Dopo l’applicazione del balsamo e il risciacquo, potrai notare la differenza.

Con l’aceto di mele

Puoi far apparire maggiormente lucidi i tuoi capelli tinti emulsionandoli con un po’ di aceto di mele. Dovrai lavarli normalmente con shampoo e balsamo quindi, prima del risciacquo, verserai sulla tua testa una piccola dose di aceto. Massaggerai e terrai in posa 2 minuti quindi potrai rimuovere con acqua tiepida. La tua capigliatura acquisterà lucentezza.

Se vuoi togliere la tinta

Magari la tinta dei tuoi capelli non ti piace proprio e non ti interessa lucidarla, vuoi solo farla sparire! Se non vuoi aspettare o non vuoi risolvere dal parrucchiere, puoi usare un altro piccolo espediente naturale. Al momento del lavaggio, in una noce di shampoo nella tua mano versa un cucchiaino di bicarbonato. Lava quindi i capelli: il bicarbonato aiuterà la tinta a scaricare più in fretta. Usa, però, questo metodo con parsimonia. Il bicarbonato tende a seccare i capelli per cui non abusarne.