L’igiene personale è un punto fondamentale nella vita. I denti, però, meritano un discorso a parte.

Chiunque vorrebbe dei denti bianchi e splendenti. Tale risultato si raggiunge solo con costanza e abnegazione. In un articolo precedente si è visto quante volte al giorno bisognerebbe dedicarsi alla pulizia del cavo orale. È indispensabile, infatti, fare attenzione ai cibi che si ingeriscono ed evitare problemi seri come la carie.

Ma non basta. Lo spazzolino non è il solo protagonista.

Gli esperti dicono che per una igiene orale completa bisogna utilizzare questi prodotti.

I pilastri della prevenzione

Il Ministero della Salute è molto sensibile al tema. Nel suo sito enuncia quelle che sono le regole della prevenzione. Tali linee guida sono illuminanti e vanno lette in maniera attenta. I denti sono fondamentali per la masticazione. Il primo step della digestione, infatti, avviene proprio in bocca. Il cibo viene sminuzzato e triturato per poi raggiungere lo stomaco.

Ma non solo. I denti sono cruciali anche per la fonazione. Essi, infatti, collaborano con il palato e la lingua nell’emissione di suoni.

I pilastri della prevenzione sono tre. Limitare l’ingestione di alimenti acidi e pieni di zuccheri è alla base. Le visite periodiche da uno specialista sono un must. Naturalmente la pulizia quotidiana del cavo orale è imprescindibile.

Spazzolino ma non solo

Lo spazzolino e il dentifricio sono i migliori amici dei denti. È necessario spazzolare delicatamente per evitare sanguinamenti gengivali. Il movimento, inoltre, non deve essere solo orizzontale ma anche verticale.

Gli esperti, tuttavia, consigliano altri due prodotti.

Il filo interdentale è davvero portentoso. Aiuta a raggiungere gli spazi fra i denti e a rimuovere i residui più ostinati di cibo. Lo si può usare prima di andare a letto subito dopo lo spazzolino.

Il collutorio è un rimedio veloce per l’alito cattivo. Esso è indispensabile per disinfettare la bocca in maniera completa.

Filo interdentale e collutorio sono i più grandi alleati dello spazzolino nell’igiene orale.