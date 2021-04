È inutile cercare di nascondere il fatto che si è arrabbiati, di far finta che tutto va bene, perché la rabbia è del tutto normale. Il problema è che non deve produrre danni. Ecco allora un suggerimento semplice e simpatico per trasformare la propria rabbia in qualcosa di positivo.

Come ci si arrabbia in Europa

Ogni popolo ha i suoi costumi anche nelle cose che portano rabbia e ognuno reagisce a modo suo. Gli italiani si arrabbiano quando il governo trova una nuova tassa da pagare, allora cominciano a gridare e a dimenarsi. I francesi invece si arrabbiano quando si parla male della loro nazione, allora rompono piatti e bicchieri. I tedeschi si arrabbiano quando qualcuno arriva tardi ad un appuntamento e parlano a voce forzata. Gli olandesi si arrabbiano se ci si mette a camminare sulle piste ciclabili.

Come nasce la rabbia

La vita ci riserva tante occasioni per arrabbiarci, questo sentimento che ci scuote dal di dentro. Sentiamo una forza che sale e che ci sconquassa, un po’ come la pentola messa sul fuoco, che pian piano comincia a ribollire tutta.

Anche se alcune persone sono convinte che la rabbia sia un istinto bestiale che è assolutamente da sopprimere, invece è un fatto del tutto naturale. Quello che potrebbe non esserlo è quando non riusciamo più ad essere i padroni di questa forza e ci scappa di mano.

Un suggerimento semplice e simpatico per trasformare la propria rabbia in qualcosa di positivo

Se la rabbia ci scappa di mano ci porta a commettere qualcosa d’ingiusto. Invece è l’occasione per poter prendere questa energia e incanalarla alla ricerca di una soluzione al problema. Non a caso le persone s’arrabbiano proprio di fronte ad una difficoltà.

In questo caso arriva in nostro aiuto un proverbio cinese dice all’incirca queste parole: “Se al problema c’è una soluzione, allora perché arrabbiarsi? E se invece non c’è una soluzione, allora che ci si arrabbia a fare?”. Il significato di questo detto orientale non è affatto di rinunciare a trovare una soluzione, ma quanto di non perdere di vista che in ogni cosa lo scopo è l’armonia e la pace.

Quando siamo arrabbiati se in un primo momento gridiamo e ci agitiamo, ma poi proviamo a trasformare la nostra rabbia in azioni positive che riescono a dare armonia e positività alla vita.

