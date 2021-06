Il problema della sudorazione in estate interessa moltissime persone e causa non pochi imbarazzi in alcune circostanze. Eppure, questa reazione dell’organismo non si può controllare né evitare in quanto rappresenta una risposta di termoregolazione. Un efficace modo per contrastare l’eccessiva sudorazione o i cattivi odori è sicuramente quello di scegliere con cura i tessuti dei quali si compongono i propri indumenti. Ci sono tessuti meno traspiranti, quindi meno indicati per non vuole sudare eccessivamente, e tessuti che invece regalano una maggiore sensazione di fresco.

Perché sudiamo e quale funzione svolge il sudore nel nostro organismo

Capita a tutti di sudare in alcune situazioni ambientali particolari. Suda chi fa attività sportiva o si trova in un ambiente caldo. Suda chi prova delle emozioni molto forti o chi vive stati di malessere fisico accentuate. Il sudore è una risposta che innesca l’organismo quando deve regolare la temperatura corporea. Una delle principali funzioni del sudore consiste proprio nell’abbassare la temperatura del corpo troppo alta tramite meccanismi di evaporazione superficiale dell’acqua. Questo meccanismo, dunque, descrive un processo fisiologico di traspirazione della pelle e del corpo fondamentale alla sopravvivenza e al corretto funzionamento di organi e apparati. Ecco perché in tale ottica è importante scegliere deodoranti che ben si adattano ad una simile funzione fisiologica.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

I tessuti da evitare in estate perché fanno sudare molto e possono causare irritazioni alla pelle e uno sgradevole cattivo odore

Una enorme differenza nella sudorazione la fanno i tessuti dei quali si compongono gli abiti che quotidianamente indossiamo. Sicuramente le fibre sintetiche sono quelle che potrebbero causare maggiori problemi sia in termini di sudorazione che di cattivo odore. Tessuti come il poliestere, l’acrilico, il nylon e l’elastan potrebbero trattenere maggiormente il calore e aumentare di conseguenza la produzione di sudore.

Ecco quali sono i tessuti da evitare in estate perché fanno sudare molto e possono causare irritazioni alla pelle e uno sgradevole cattivo odore. Meglio prediligere i tessuti più traspiranti di origine naturale, come cotone o lino, oppure fibre artificiali di derivazione naturale come il lyocell o il modal. Esistono anche tessuti arricchiti di cloruro di argento che si distinguono per un efficace potere antibatterico ideale per contrastare anche i cattivi odori. Questi ultimi si usano prevalentemente in ambito sportivo per contrastare gli effetti maleodoranti dei tessuti tecnici.

Approfondimento

Basta bere questa bevanda al mattino per accelerare il metabolismo ed avere una pancia piatta senza usare integratori nè spendere molti soldi