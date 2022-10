Gli errori da evitare per non avere problemi alle ginocchia dopo i 60 anni

Dolori articolari dovuti al cambio di stagione. Solitamente più precisi di qualsiasi previsione meteorologica. Quante volte i nostri anziani ci hanno preavvisato di un cambiamento di clima dato dalle sensazioni avvertite dal loro corpo e dalle loro ossa? Spesso, inutile negarlo.

I problemi a ginocchia, anche, gomiti, spalle e caviglie sono piuttosto diffusi nella popolazione over 50. L’usura, si pensa, sia la causa di gran parte di essi. Talvolta, però, è esattamente il contrario. Non è l’uso a creare problemi ma il fatto di lasciarle per molte tempo inattive. La sedentarietà logora molto di più.

Sono i mancati movimenti, oltre a quelli errati, a causare i dolori maggiori. Le nostre articolazioni, infatti, si nutrono di questi. Non esisterebbero, in realtà, posture critiche o movimenti da evitare. O meglio, è importante vedere quanto carico si dà all’articolazione, rispetto alla sua resistenza. Un accumulo non consono potrebbe crearle molti disturbi. Questa è una doverosa premessa, prima di vedere quali sarebbero gli errori più comuni da evitare.

Gli errori da evitare per non avere problemi alle articolazioni dopo una certa età

È più critico il movimento o il non movimento? Questa è la prima domanda da porsi. La risposta, all’apparenza, sembra piuttosto semplice. Non muoversi causerebbe più danni all’articolazione di una continua sollecitazione. L’ipotrofia, ovvero la perdita di tessuto muscolare, è la prima conseguenza della sedentarietà. Per questo, dobbiamo sempre nutrire i nostri muscoli con continui movimenti. Ovviamente dovremmo anche far sì che siano corretti e, al tempo stesso, non superare una determinata soglia, per ottenere poi l’effetto contrario.

Parlando del ginocchio, la problematica principale, soprattutto in età avanzata, è legata al mantenimento per lungo tempo di una determinata posizione. Sia stando eretti, sia stando seduti. È sbagliato rimanere per molto tempo fermi con la stessa postura. Questo riguarda anche la parte alta del corpo. Pensiamo a cosa succede a gomiti e spalle quando stiamo per molte ore davanti al computer.

Bisognerebbe ricercare il movimento frequentemente, per riattivare muscoli e articolazioni. La posizione seduta o, addirittura, inginocchiata, dà un carico ulteriore alle cartilagine ed è quella da evitare maggiormente. Se proprio non possiamo farne a meno, dovremmo intervallarla con dei momenti in cui rimettiamo in moto tutte le nostre articolazioni. Possibilmente non facendo passare più di quindici o venti minuti.

Come rinforzare correttamente i muscoli delle ginocchia

Come in gran parte delle cose, non è solo la mancanza a essere dannosa, ma anche l’eccedenza. Di conseguenza, non muoversi è sbagliato, ma farlo in maniera troppo intensa lo è altrettanto. Non è errato fare squat o esercizi simili. Lo diventa, però, se si va oltre una determinata soglia.

Quindi, dovremmo essere bravi a capire che dobbiamo muoverci con costanza, evitando posture statiche per troppo tempo, ma senza eccedere oltre alla capacità di sopportazione. Chiaramente incide anche il nostro peso corporeo. Più accumuliamo chili, o anche muscoli, più aumentiamo il carico sulle articolazioni.

Il rinforzo, quindi, è importante, attraverso esercizi che vadano a sollecitarli nella maniera corretta e con il tempo giusto, senza eccedere. Gli errori da evitare per non avere problemi, dunque, sono: la sedentarietà, il mantenimento per lungo tempo della stessa posizione e l’eccesso di carico e di lavoro sull’articolazione.

