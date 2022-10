Pochi ingredienti per un antipasto autunnale con spinaci facile da preparare

Il periodo autunnale asseconda la voglia di molti di portare in tavola dei piatti caldi e gustosi. Mentre durante l’estate ci si accontentava di insalate di riso, classiche insalate o, in generale, piatti freddi l’autunno vuole il caldo. Tra le insalate estive più apprezzate troviamo quella con feta, mozzarella e acciughe, ingredienti che la trasformano in una vera delizia. Tra i piatti più amati della stagione autunno/inverno, invece, troviamo i flan. Perfetti per essere utilizzati come antipasti morbidi e ricchi di gusto, ideali per ogni occasione. Inoltre, dal momento che potranno essere realizzati in modi diversi tra loro e con varie salse, accontenteranno tutti i palati. Oggi si andrà alla scoperta della ricetta, semplice e veloce, di un flan a base di spinaci. Pochi ingredienti per un antipasto autunnale con spinaci che piacerà a tutti.

Ingredienti per 5 persone

7 uova;

500 g di spinaci;

120 g di panna;

90 g di burro;

basilico, quanto basta;

rosmarino, quanto basta;

formaggio grattugiato, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Pochi ingredienti per un antipasto autunnale con spinaci ricco di sapore

La preparazione di questo flan è davvero semplice ed intuitiva. Sarà sufficiente procurarsi una terrina in cui aprire le uova. A queste, poi, andranno aggiunti la panna oltre ad un po’ di sale e pepe nero. Chi apprezza le erbe aromatiche, poi, potrà aggiungere qualche foglia di basilico e del rosmarino tritati. Si tratta di ingredienti non fondamentali, potranno anche essere omessi. Ancora, si potrà aggiungere un po’ di formaggio grattugiato prima di schiacciare il composto. A questo punto procurarsi cinque stampini da imburrare prima di versarci dentro il composto.

I flan, poi, dovranno essere fatti cuocere a bagnomaria in forno o su fuoco lento. In forno una ventina di minuti a circa 160 gradi. Mentre i flan cuociono, poi, ci si dovrà occupare degli spinaci da lavare accuratamente sotto l’acqua per eliminare eventuali residui di terra. In seguito, in una pentola antiaderente fare sciogliere una noce di burro e mettere a scaldare gli spinaci per una decina di minuti insaporendoli con sale e pepe. Una volta pronti passarli nel frullatore e aggiungere il burro rimasto. In questo modo la salsa sarà pronta per essere distribuita sui flan una volta tirati fuori dal forno. Oltre alla salsa con gli spinaci, saranno perfetti anche conditi con una salsa al formaggio Castelmagno o con la bagna cauda, famosa salsa piemontese.

Come conservare

I flan daranno il meglio consumati subito dopo essere stati preparati. Tuttavia, potranno anche essere conservati un paio di giorni in frigorifero. Per consumarli sarà sufficiente farli scaldare in forno una decina di minuti.

Lettura consigliata

Per raccolti abbondanti in inverno gli spinaci vanno coltivati vicino a questi ortaggi