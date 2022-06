La Basilicata è una terra ricca di storia, cultura e paesaggi che lasciano senza fiato. È probabilmente una delle regioni meno conosciute d’Italia, anche se negli ultimi anni ha avuto un grande boom turistico. Ma nonostante questo rimane un luogo alla portata di tutte le tasche. Si può alloggiare in hotel di lusso a prezzi contenuti o provare l’esperienza di un B&B immerso nella natura. Posti dal fascino unico non mancano, primo tra tutti la stupenda città dei Sassi, Matera. Ma anche la città fantasma di Craco o le bellissime spiagge di Maratea meritano assolutamente una visita. Queste sono solo alcune delle gemme nascoste di questa stupenda regione. Oggi, infatti, andremo alla scoperta di un paesino in provincia di Matera davvero particolare.

È perfetto per una vacanza economica di un giorno questo paesino della Basilicata immerso tra i meravigliosi Calanchi

Ci troviamo a Tursi, una città di quasi 5.000 abitanti immersa nei Calanchi. Queste formazioni di origine argillosa creano uno spettacolo a dir poco unico nel suo genere. Canyon e dune aride ci trasportano in luoghi lontani. La città conserva ancora molte testimonianze dell’insediamento arabo e questo la rende davvero straordinaria. Una tappa da non perdere è sicuramente la visita alla casa del poeta Albino Pierro. È un’occasione per girare nel bellissimo centro storico che conserva ancora le testimonianze della cultura bizantina. Ma anche la Chiesa di Santa Maria Maggiore e l’ex convento di San Francesco meritano una visita.

Il rione circondato da burroni inaccessibili

Il più antico rione della città risale al quinto secolo ed è stato il primo nucleo abitativo di Tursi. Un castello costruito dai Goti in un luogo impenetrabile, circondato da burroni e precipizi chiamati “jaramme”. La Rabatana, così viene chiamato, è tra i luoghi più particolari e caratteristici della zona. È così raro e spettacolare che ha permesso al borgo di essere nominato tra i Borghi Autentici d’Italia. Stupendo anche il Santuario di Santa Maria d’Anglona, quel che rimane dell’antica città di Anglona. Si tratta di una costruzione in tufo e travertino con struttura a croce latina che sorge su un colle.

Ma non dimentichiamoci di assaggiare le prelibatezze lucane del luogo e le famose arance. E non preoccupiamoci dei prezzi, qui è davvero tutto molto accessibile ed economico. Il grande pregio della Basilicata è proprio questo, bellezze uniche da scoprire senza svuotare il portafoglio. Noleggiamo un’auto ed esploriamo questa terra ancora poco conosciuta, ma che ha tanto da offrire.

Insomma, questo paese è perfetto per una vacanza economica di un giorno alla scoperta di paesaggi nascosti ma bellissimi. L’Italia è ricca di luoghi davvero magici e poco conosciuti che meritano di essere apprezzati. Anche le regioni più piccole riservano grandi sorprese, basta solo avventurarsi alla loro scoperta.

