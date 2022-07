Inizia una nuova settimana ed è il momento di una nuova lettura degli astri. Luglio è stato fortemente influenzato dalla Superluna del cervo che ha creato nuove situazioni astrali. Alcuni segni dovranno rivalutare vecchie amicizie. Altri, invece, dovranno gestire l’ansia e cercare il dialogo. La calma in ufficio sarà la vera virtù di alcuni segni. Nel dettaglio ecco le previsioni con gli effetti della Superluna di luglio.

Ariete. Calo del desiderio e della passione, ma sarà solo una fase. Dopo questo periodo l’amore rifiorirà. Chi ha cambiato lavoro sentirà tutto lo stress del nuovo ufficio. Toro. I single non avranno voglia di legarsi, ma Cupido non sembra essere d’accordo. La comunicazione con il capo sarà essenziale. Le belle giornate mettono buonumore, ma occhio a perdere la concentrazione. Gemelli. Passione irresistibile nella coppia. Sul lavoro ci sarà bisogno di più equilibrio. Umore conflittuale a causa della situazione astrale.

Cancro. Il rapporto col partner va coltivato, o la passione finirà presto. Dopo tante difficoltà, i progetti lavorativi prenderanno finalmente forma. Mai sottovalutare l’importanza di un buon sonno. Leone. Gli astri valorizzeranno la bellezza di questo segno. Fascino alle stelle, anche sul lavoro: occhio a non strafare. Morale un po’ giù, ma le cose miglioreranno.

Gli effetti della Superluna di luglio si sentiranno ancora su questi segni che raccoglieranno grandi doni

Vergine. Novità sconvolgenti in vista in campo amoroso. È il momento di organizzare una fuga romantica, mentre non andrà altrettanto bene sul lavoro. Occhio ai raffreddori stagionali. Bilancia. Cupido favorisce nuovi amori e la proverbiale testardaggine in campo sentimentale. Non è il momento di essere schizzinosi in ufficio: bisogna tenere duro e far fruttare ciò che si ha. Stress e nervosismo al massimo, ci vuole dello yoga per ritrovare relax.

Scorpione. È un periodo incredibile per il risveglio spirituale ed emotivo. Nuove esperienze in vista, specie in amore. L’intervento di un amico in una situazione spinosa sarà salvifico. Le novità saranno importanti anche in ambito lavorativo. Le energie dell’estate saranno fondamentali per ritrovare forza. Sagittario. Grande sintonia nella vita di coppia. Sul lavoro non bisognerà esagerare con le pretese, ma essere più pragmatici. Le energie scarseggeranno, attenzione a non strafare. Capricorno. I single non ne potranno più della monotonia. E hanno ragione, perché dietro l’angolo c’è un incontro che potenzialmente può cambiare loro la vita. Nulla sarà impossibile in ufficio e tutti i colleghi lo noteranno. Questo, però, non è il momento di sforzare inutilmente il fisico.

Acquario. Mantenere la calma significa mantenere il controllo nella vita di coppia. Anche sul lavoro la lucidità mentale sarà fondamentale. Attenzione ai dolori indesiderati a schiena e collo. Pesci. La comunicazione è un’arma necessaria in questo periodo un po’ di crisi tra amanti. Problemini di soldi destabilizzeranno qualche certezza, ma niente di irrecuperabile. Mangiare meglio significherà sentirsi meglio.

