Un nuovo studio suggerisce che la luce solare provoca un effetto sugli uomini, ma non sulle donne. Questo, come vedremo, ha una spiegazione concreta.

La luce solare sembra innescare il rilascio di un ormone stimolante l’appetito, favorendo i depositi di grasso nel corpo, ma solo negli uomini.

Uno studio israeliano del luglio 2022 si è imbattuto in questa scoperta interessante.

Scendiamo nei dettagli di questa interessante scoperta.

Secondo un nuovo studio la luce del sole avrebbe un effetto in particolare sugli uomini, ma non sulle donne

Gli uomini rilasciano l’ormone stimolante l’appetito, chiamato grelina, quando sono esposti al sole.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Metabolism, mostrerebbe che la luce solare ha più effetti sugli esseri umani di quanto si sarebbe potuto immaginare prima.

La professoressa Carmit Levy, che insegna genetica molecolare e biochimica all’Università di Tel Aviv, insieme al suo team di ricerca, avrebbe analizzato i dati di 3.000 partecipanti.

Si è scoperto così che gli uomini mangiano di più durante i mesi estivi rispetto al resto dell’anno. In media circa 300 calorie in più al giorno. Questo comportamento, invece, non è sarebbe stato notato nelle donne.

In ulteriori ricerche, i partecipanti volontari sono stati esposti alla luce solare per 25 minuti. Nel sangue dei partecipanti maschi si sarebbe riscontrato un aumento dell’ormone stimolante l’appetito, la grelina. Questo, però, non sarebbe accaduto nelle donne.

Gli esperimenti sui topi avrebbero mostrato risultati simili. I topi maschi esposti alla luce solare mangiavano di più, erano più motivati ​​a cercare cibo e avevano livelli aumentati di grelina nel sangue. Anche in questo caso, non ci sono stati cambiamenti significativi nelle femmine di topo.

Che cos’è la grelina?

Secondo un nuovo studio la luce del sole farebbe aumentare la grelina negli uomini, ma non nelle donne. Ma cos’è in poche parole la grelina? Viene chiamato l’ormone dell’appettito, è prodotto dalle cellule P/D1 giacenti sul fondo dello stomaco umano e dalle cellule epsilon del pancreas.

Perché l’aumento di appetito in estate avviene negli uomini e non nelle donne? Probabilmente perché gli estrogeni, gli ormoni sessuali femminili, bloccano questo effetto.

A proposito di ormoni, bisognerà sempre tenerne sotto controllo 4 tipi per proteggere il sistema immunitario.

La grelina avrebbe anche altri effetti più positivi sul corpo. Ridurrebbe le infiammazioni, ridurrebbe l’atrofia del muscolo cardiaco e abbasserebbe la pressione sanguigna, secondo sempre la professoressa Levy. La grelina potrebbe quindi spiegare le associazioni tra l’esposizione al sole e la riduzione delle malattie cardiovascolari.

L’esposizione ai raggi UVB del sole, dunque, potrebbero anche essere molto benefici per la salute umana.

