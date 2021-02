Si sa che i detersivi, oltre ad essere costosi, sono tossici sia per la salute che per l’ambiente. Esistono dei metodi alternativi per la pulizia e l’igiene della casa e uno di questi è l’utilizzo di alcuni cibi, che tornano molto utili per anche per le pulizie di casa. In questo articolo vediamo alcuni degli alimenti da usare per pulire la casa e farla splendere.

Gli alimenti da usare per pulire la casa

Il limone

Le proprietà antisettiche, battericide, remineralizzanti e depurative lo rendono un buon detergente naturale. Per pulire il frigorifero, il congelatore e i piani di lavoro della cucina basta immergere un panno in una soluzione di mezzo litro di acqua tiepida e il succo di un limone, per poi procedere per la pulizia.

La banana

Con la buccia di banana si può pulire e far brillare l’argenteria di casa. Basta prendere una buccia di banana fresca e utilizzarla per pulire gli oggetti in argento. Ripetere l’operazione più volte se ènecessario.

L’aceto bianco

Diluito con acqua tiepida e un po’ di limone, l’aceto bianco è utile per pulire il pavimento, i mobili e i vetri.

La cipolla

Ottima per pulire le griglie e la bistecchiera, particolarmente incrostate e difficili da pulire. Basta tagliare in due una cipolla e strofinarla sulla griglia ancora calda.

Il cetriolo

Usando la sua buccia è possibile eliminare le macchie di pastello dai muri. Passato sulle scarpe in pelle, le pulisce restituendovi lucentezza.

Le noci

Sono utili per eliminare i graffi profondi sui mobili. Basta eliminare il guscio e strofinarne la polpa sul graffio in modo da far penetrare la sua parte morbida all’interno. Attendere dieci minuti e passare uno straccio per ripulire la superficie trattata.

Il ketchup

Basta utilizzarne un po’ per pulire i coperchi delle pentole diventati neri oppure ossidati.

La Coca-Cola

Oltre ad essere buona da bere, la Coca-Cola è utile per pulire gli igienici del bagno e le stoviglie incrostate, nonché per rimuovere le macchie di grasso dai vestiti e le macchie di ruggine. Infine, è utile per pulire le scritte di inchiostro e togliere il chewing-gum attaccatosi alle superfici.