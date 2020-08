Ecco alcuni usi alternativi della Coca-Cola che ti cambieranno la vita. La Coca-Cola è la bevanda più bevuta al mondo, seconda solo all’acqua. Ciò nonostante, negli ultimi anni è al centro di numerose polemiche per i suoi ipotetici effetti dannosi sulla salute. Infatti, diverse organizzazioni sanitarie sconsigliano di berla a causa dei dolcificanti in essa contenuti e della presenza di acido fosforico. Quest’ultimo, se assunto in dosi elevate può portare all’impoverimento del calcio presente nelle ossa, specialmente nei bambini. Quindi, è bene non fare abuso di questa bevanda. In quest’articolo ne vedremo diversi usi alternativi.

Rimuovere le macchie di grasso dagli indumenti

La Coca-Cola può essere sfruttata per combattere le macchie di grasso sui tessuti. Bisogna applicarla per trattare la macchia e poi procedere al consueto lavaggio del capo d’abbigliamento.

Eliminare i depositi di calcare

È capace di eliminare il calcare depositatosi sulla rubinetteria del bagno, sulle pentole e ovunque esso si formi.

Rimuovere le macchie di sangue dai vestiti

Se versata su una macchia di sangue, può rimuoverla dal tessuto. Per far sì che ciò avvenga, bisogna farla stare in posa sulla macchia per cinque minuti, dopodiché il capo di abbigliamento deve essere sottoposto ad un regolare lavaggio in lavatrice.

Allentare le viti arrugginite

Col trascorrere del tempo, le viti si possono arrugginire e, quindi, rimuoverle diventa più difficile del solito. Per risolvere il problema, in genere si utilizzano gli appositi oli sgrassanti. Tuttavia, una discreta alternativa è costituita dalla Coca-Cola. Basta, infatti, bagnare la vite con la bevanda e lasciarla agire per qualche minuto. Trascorso questo lasso di tempo, sarà possibile svitarla.

Eliminare le macchie di pittura

Quando si ridipinge casa può accadere che qualche goccia di pittura possa cadere sul pavimento e sui mobili. Anziché ricorrere a prodotti chimici, magari anche costosi, si può intervenire utilizzando la Coca-Cola. Bisogna versarne una piccola quantità sulla macchia, lasciarla agire qualche minuto e poi strofinarla via.

Pulire l’automobile

La Coca-Cola può essere utilizzata per pulire l’interno di un’automobile e sbrinarne il parabrezza.

Allontanare api e vespe

Per fare ciò, basta posizionare un bicchiere colmo di Coca-Cola in un punto distante da quello presso cui api e vespe si aggirano. Così, ne verranno attratte e si allontaneranno.

