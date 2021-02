Paura di ingrassare addio grazie a questo dolce goloso che aiuta a mantenersi in forma

Chi ha detto che mangiare dolci è sinonimo di aumento di peso? Per gli amanti delle diete queste parole possono sembrare strane, eppure anche i nutrizionisti non negano dolci e torte nei programmi alimentari. Questo perché con le giuste dosi e gli alimenti adeguati, qualunque dolce può trasformarsi in un gustosissimo momento di felicità senza sensi di colpa e senza rinunce.

Questa sera, la Redazione vuole proporre una ricetta che racchiude una buona dose di proteine e carboidrati con il gusto intenso del cacao. Una preparazione semplice e dal risultato sorprendente.

Ecco, tutto l’occorrente per la torta proteica al cacao.

Ingredienti

a) 2 uova;

b) 230 g di latte vegetale;

c) 120 g di farina tipo 2;

d) 100 g di farina di lupini;

e) 40 g di frumina;

f) 40 g di cacao amaro;

g) 100 g di zucchero;

h) 80 ml di olio di mais;

i) 1 bustina di lievito.

Paura di ingrassare addio grazie a questo dolce goloso ma che aiuta a mantenersi in forma. Procedimento

Per portare in tavola una delizia proteica e senza rimpianti, innanzitutto bisognerà lavorare le uova con lo zucchero. Mescolare fino a raggiungere un composto spumoso. Aggiungere l’olio a filo e poi il latte.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

A questo punto setacciare le due farine ed unirle al composto. Aggiungere anche la frumina, poi il cacao ed infine il lievito.

Mescolare ed amalgamare tutti gli ingredienti per qualche minuto.

Prendere una tortiera, ricoprirla di carta da forno e versare il composto. Far cuocere a 180° per circa mezz’ora.

Per capire il livello di cottura, si può utilizzare la tecnica dello spaghetto. Prendere uno spaghetto e infilarlo fino al cuore del dolce. Se una volta sfilato si presenta sporco di impasto, significa che la torta ha ancora necessità di cuocere per qualche minuto.

Una volta pronta, far raffreddare leggermente e poi servire a fette.

Se “Paura di ingrassare addio grazie a questo dolce goloso ma che aiuta a mantenersi in forma” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Una torta di mele molto speciale per riscaldare le fredde serate invernali, ricetta per soli adulti”.