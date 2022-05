Acquistare un iPhone oggi potrebbe sembrare a molti una spesa eccessiva ed insensata. L’iPhone 14, attualmente il modello top di gamma, costa ben oltre i 1.000 euro. Anche scendendo di categoria e volendo acquistare un iPhone 13 o addirittura un iPhone 12 la situazione non migliora: l’iPhone 12 Mini, uno dei più economici, costa quasi 800 euro. Molti potrebbero però stupirsi nel sapere che potrebbero bastare 500 euro per comprare un intero ecosistema Apple perfettamente funzionante. Qualcuno starà strabuzzando gli occhi e si starà chiedendo come sia possibile. Basta fare alcune scelte intelligenti e a volte accontentarsi un poco: ecco come risparmiare moltissimo con alcuni trucchi e consigli mirati. Attenzione: stiamo parlando dell’intero ecosistema, quindi telefono, tablet, smartwatch e perfino cuffie.

Sembra incredibile ma si può fare. La parte più importante del setup è ovviamente il telefono. Se si punta ad avere l’ultimo modello, l’impresa potrebbe essere irrealizzabile. Un grande vantaggio di Apple, e una delle ragioni per cui i suoi dispositivi costano così tanto, è il supporto utente a lungo termine. Anche device vecchi di diversi anni sono ancora compatibili con i sistemi operativi del 2022. Un’ottima scelta è l’iPhone 8, dotato del processore A11 Bionic, che rimane un “cervello” di tutto rispetto per uno smartphone. Specialmente per gli iPhone che sono ottimizzati per funzionare al top con il proprio hardware.

Come risparmiare moltissimo su iPhone e prodotti Apple che costano tanto quando basterebbero 500 euro per comprare tutto

L’iPhone 8 ha ancora oggi un ottimo display, una buona batteria, il TouchID frontale ed è compatibile con iOS 15. Sul mercato dell’usato e del ricondizionato si trova anche a circa 180 euro. Per ciò che offre, il prezzo è incredibile. Ora tocca a uno strumento per la produttività: se si sta cercando di creare un setup a poco prezzo, probabilmente un computer sarebbe anche inutile. E allora perché non pensare a un bel tablet? Gli iPad hanno tutto ciò che serve per consumare contenuti video e anche per giocare, oltre ad essere leggeri e facili da trasportare. Un ottimo compromesso è l’iPad 7 da 10.9 pollici del 2019.

Ha tutto ciò che occorre all’utente medio, perfino i PIN per collegare una tastiera esterna in futuro e aumentare le funzionalità rendendolo simile a un portatile. Viene venduto ancora direttamente da Apple e il prezzo si aggira attorno ai 200 euro. Mancano lo smartwatch e le cuffie, giusto? Ebbene, per il primo l’acquisto migliore è l’Apple Watch Serie 3. Mancano le funzionalità dei modelli più recenti come il rilevamento caduta, ma tutte quelle di base per le notifiche e il fitness ci sono. E il prezzo, sul mercato dell’usato, è ottimo: con circa 80 euro si trovano dispositivi perfettamente funzionanti. Per le cuffiette, invece, basta scegliere le AirPods base. Anche queste, sul mercato dell’usato, si trovano facilmente attorno ai 50-70 euro. Il totale finale per l’intero ecosistema perfettamente funzionante e funzionale è poco più di 500 euro.

