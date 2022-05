Maggio ha fatto il suo esordio e sta portando tante novità ai segni zodiacali. C’è chi ne sta beneficiando e si sta garantendo soldi e successi, chi vola in amore e chi, purtroppo, sta ancora soffrendo.

Il passaggio di Giove dai Pesci all’Ariete, nella settimana dal 9 al 15 del mese, ha portato altri cambiamenti. Ne stanno gioendo i segni di Fuoco, per l’invidia di altri che dovranno attendere ancora un po’ prima di unirsi alla festa.

Un segno specifico, infatti, pare stia vivendo giornate disastrose all’insegna della iella sfrenata. Ma, per sua fortuna, questo periodo nero sembra durerà ancora poco, anzi pochissimo. Dopo un inizio settimana terrificante arriva un weekend fortunatissimo che ribalterà le sue sorti e lo farà finalmente volare.

Un mese difficile, ma da non buttare

Le stelle ci avevano avvisato: sarà un mese difficile per noi appartenenti al segno d’Acqua dello Scorpione. Maggio si alternerà tra alti e bassi e ciondoleremo su un’altalena di gioie e delusioni. Nonostante Giove che ci appoggia sino al 10, l’ostilità di Saturno rende tutto incerto. Potremmo dover superare vari problemi e incomprensioni, soprattutto sul lavoro.

In gran parte è una questione di testa. Noi stessi dobbiamo liberarci dai pensieri negativi e non sentirci inutili o superflui. Dal punto di vista della salute la situazione non sembra migliorare. Rabbia e stress potrebbero portare a discussioni poco costruttive in famiglia. Cerchiamo di non mollare tutto, ma concentriamoci sui nostri obiettivi.

Dopo un inizio settimana terrificante arriva un weekend fortunatissimo per questo segno zodiacale premiato dalla Luna in congiunzione

Anche l’inizio di questa settimana sembrerebbe proseguire sulla falsa riga dei primi giorni di maggio per lo Scorpione. Ma drizziamo le orecchie, perché nel weekend tutto potrebbe svoltare. Merito della Luna nuova, che cambierà le carte in tavola.

La Luna in congiunzione è un fenomeno che si verifica quando il satellite terrestre si trova tra la Terra e il Sole. In questo periodo sorge di solito al mattino per tramontare verso sera.

La nostra fase di recupero inizia già da oggi, ma grazie a questo evento dovrebbe culminare tra sabato e domenica. Dopo tanta stanchezza e poche speranze ritroveremo le energie che avevamo perso. Marte dalla nostra parte ci darà la giusta carica per combattere e affrontare al meglio ogni questione in sospeso. Per cui, non ci resta che attendere qualche altra ora e prepararci a vivere giorni all’insegna della felicità.

Lettura consigliata

Un mare di fortuna e successi sta per inondare di soldi questi 3 segni zodiacali diversi dai soliti Ariete e Toro