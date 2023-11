Oggi è iniziata una settimana molto importante per i mercati azionari internazionali. Il 30 novembre infatti, scadrà il setup rosso annuale e questa è l’ultima data rilevante per quest’anno. In base ai nostri calcoli e alle nostre esperienze basate sullo studio delle serie storiche, da come si uscirà da questo cluster dovrebbero essere dispiegati effetti fino alla fine dell’anno/6 gennaio. Sono questi giorni decisivi per i mercati fino alla fine dell’anno.

Si affollano diversi aspetti su questa data

Alle ore 16.34 della seduta di contrattazione del giorno 27 novembre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini azionari analizzati:

Dax Future

16.037

Eurostoxx Future

4.375

Ftse Mib Future

29.475

S&P500

4.553,32.

Nel paragrafo precedente abbiamo scritto che il 30 novembre è scadenza di setup annuale, e abbiamo analizzato che in queste date i nostri algoritmi hanno intercettato negli ultimi 20 anni con probabilità fino al 90%, minimi e massimi rilevanti o meno.

Vicino a questa data si affollano altri punti importanti.

Ripresa del ribasso in seguito a chiusure della settimana del 27 novembre inferiore ai seguenti livelli:

Dax Future

15.903

Eurostoxx Future

4.338

Ftse Mib Future

29.140

S&P500

4.510.

Invece, ripresa dei rialzi di lungo termine con chiusure del mese di novembre superiori ai seguenti livelli:

Dax Future

15.681

Eurostoxx Future

4.253

Ftse Mib Future

28.715

S&P500

4.392.

Giorni decisivi per i mercati fino alla fine dell’anno

Come si nota quindi, quello che accadrà fra oggi e questo venerdì potrebbe condizionare le sorti di tutto il mese di dicembre. Questo ciclicamente e statisticamente è quasi sempre il mese con più probabilità di essere positivo. Sarà così anche stavolta? Una buona idea di quello che potrebbe attendersi potrebbe aversi già da quello che accadrà fra oggi e le prime ore di contrattazione di mercoledì.

