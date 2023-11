Pensione 2024 a 64 anni e importi da 1.409 a 1.602 euro al mese, la guida definitiva

Cambiano le pensioni anticipate per chi non ha contributi versati prima del 1996. Infatti tra le novità introdotte dal Governo c’è il nuovo importo soglia della pensione anticipata contributiva. E per i contribuenti, riuscire ad andare in pensione con questa misura potrebbe diventare più complicato.

Pensione 2024 a 64 anni e importi da 1.409 a 1.602 euro al mese, perché?

Per la pensione 2024 a 64 anni, cioè per le pensioni anticipate contributive, cambiano gli importi soglia da raggiungere. Il collegamento di queste misure all’assegno sociale determina un inasprimento di questi importi soglia che finiranno probabilmente per ritardare le pensioni di molti lavoratori. Oggi per poter andare in pensione con la misura destinata a chi non ha contributi versati prima del 1996, servono 64 anni di età e 20 anni di contributi. Requisiti questi che resteranno i medesimi pure nel 2024. Ma come detto cambia l’importo soglia della pensione. Perché nel 2023 bisogna arrivare a raggiungere una pensione di circa 1.409 euro al mese, cioè pari a 2,8 volte l’assegno sociale che per l’anno in corso è fissato a 503,27 euro.

Anticipate contributive, ecco le novità più importanti

L’assegno sociale come tutte le altre misure pensionistiche in vigore, si indicizza annualmente al tasso di inflazione. Ad inizio 2023 l’assegno sociale è stato indicizzato al tasso del 7,3%. Questo infatti è il tasso previsionale di inflazione del 2022. Nel frattempo, l’aumento del costo della vita definitivo di quell’anno è arrivato all’8,1%, determinando un incremento ulteriore che probabilmente a dicembre finirà sull’assegno sociale. Uno 0,8% in più che porterà effettivamente l’assegno sociale 2023 ad essere pari a 507,30 euro al mese. Nel 2024 il Governo ha deciso di aumentare l’importo soglia della pensione anticipata contributiva fino a 3 volte l’assegno sociale.

E dal momento che anche a gennaio 2024 l’assegno sociale verrà indicizzato (probabilmente al tasso previsionale di incremento del costo della vita per il 2023 del 5,3%). Questo significa che per il 204, la pensione minima da centrare, secondo il cosiddetto importo soglia arriverà a 1.602 euro al mese. Solo chi raggiungerà una prestazione così potrà avere accesso alla pensione anticipata contributiva. Con un taglio di questo importo per le donne, per le quali resterà a 2,8 volte l’assegno sociale se hanno avuto un figlio o a 2,6 volte l’assegno sociale se hanno avuto due o più figli.