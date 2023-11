Dopo essere arrivate a guadagnare circa il 90% da inizio anno, continua la discesa delle azioni Leonardo che ormai sembrano avviate lungo una fase ribassista che potrebbe spingere le quotazioni molto più in basso rispetto ai livelli attuali. Cerchiamo, quindi, di capire quali potrebbero essere gli obiettivi di breve e medio termine per il titolo Leonardo che al termine della seduta del 27 novembre ha chiuso con la peggiore performance del Ftse Mib.

Continua la discesa delle azioni Leonardo: i possibili scenari di breve e medio termine secondo le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 27 novembre in ribasso del 3,51% rispetto alla seduta precedente a 14,010 €.

Time frame giornaliero

Qualche giorno fa scrivevamo

Dopo l’exploit di metà novembre, le quotazioni di Leonardo hanno praticamente danzato sul supporto in area 14,23 € senza, però, riuscire ne’ a romperlo al ribasso ne’ ad allontanarsene. Il futuro del titolo, quindi, potrebbe decidersi su questo livello che già in passato, come si vede dal grafico sottostante, ha rappresentato un livello importante intorno al quale si sono mosse le quotazioni.

Qualora il supporto dovesse essere rotto al ribasso, le quotazioni potrebbero muoversi secondo lo scenario mostrato in figura.

Adesso che il supporto è stato rotto al ribasso, quindi, le quotazioni potrebbero accelerare. Il salvagente per i rialzisti passa per area 13,465 € prima del probabile affondo finale in area 12,70 €.

Time frame settimanale

Quale in corso potrebbe essere la terza settimana consecutiva al ribasso sul titolo Leonardo, un pattern che non si registra dal giugno del 2023. Prima, però, che il ribasso abbia le probabilità a favore, bisognerà attendere la rottura dell’importante supporto in area 13,6 €. Sotto questo livello, infatti, il ribasso potrebbe accelerare secondo lo scenario mostrato in figura dalla linea tratteggiata.

Una ripresa del rialzo, invece, potrebbe essere confermata da chiusure settimanali superiori a 14,88 €.

