Giornata nera per le banche a Piazza Affari: le 2 peggiori azioni del settore

Seduta da dimenticare per i titoli del settore bancario che trascinano al ribasso un listino organo di Wall Street chiuso per le celebrazioni del 4 luglio. Nella giornata nera per le banche a Piazza Affari solo 2 titoli azionari si sono salvati, mentre 3 hanno chiuso agli ultimi tre posti della classifica dei migliori titoli del Ftse Mib. Stiamo parlando di BPER Banca, che ha perso oltre il 2,5%, di Banco BPM e di Banca Mediolanum, con questi ultimi due titoli che hanno perso poco più dell’1,5%. Anche nella giornata nera per le banche a Piazza Affari, quindi, non stiamo parlando di crolli epocali.

Il brusco ribasso delle quotazioni di BPER Banca non deve preoccupare: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 4 luglio in area 2,742 €, in ribasso del 2,52% rispetto alla seduta precedente.

Da inizio anno queste azioni sono tra le migliori del listino milanese con una performance di oltre il 40% dietro solo a mostri sacri come Unicredit e Ferrari.

La tendenza in corso è rialzista e il brusco ribasso potrebbe essere la naturale conseguenza della rottura al rialzo della resistenza in area 2,734 €. L’aspetto positivo del ribasso è che le quotazioni si sono comunque mantenute sopra l’ex resistenza che già in passato aveva più volte frenato l’ascesa di BPER Banca.

Fino a quando il supporto reggerà, quindi, il rialzo potrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura.

Brutto segnale ribassista per le azioni Banco BPM che adesso potrebbero accelerare al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banco BPM (MIL:BAMI) ha chiuso la seduta del 4 luglio in area 4,247 €, in ribasso dell’1,89% rispetto alla seduta precedente.

A differenza dei BPER Banca, per questo titolo le cose si potrebbero mettere molto male. Come si vede dal grafico, infatti, l’area di resistenza a 4,3 € che in passato più volte ha frenato l’ascesa delle quotazioni potrebbe, ancora una volta, imporre uno stop al rialzo.

Per le prossime sedute, infatti, lo scenario è molto semplice: o si recupera area 4,3 € e si parte al rialzo oppure le quotazioni potrebbero essere destinate ad accelerare al ribasso.

